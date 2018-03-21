На обустройство ДВ гектаров на Сахалине, Якутии и Хабаровском крае выделят 300 млн рублей

Пресс- конференция "Дальневосточный гектар – на практике". Фото: Анастасия Анушевская

Правительство примет ряд мер по улучшению ситуации с инфраструктурой в местах выдачи «дальневосточных гектаров»

21 марта, PrimaMedia. Проблема необходимой для жизни инфраструктуры, а именно наличия дорог и ЛЭП в местах выдачи "дальневосточных гектаров" стоит особенно остро. Поэтому в планах социального развития Сахалинской области, Хабаровского края и Якутии предусмотрено финансирование на обустройство ДВ гектаров на общую сумму более 300 млн рублей. Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев во время пресс— конференции на тему: "Дальневосточный гектар – на практике", передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

"Сахалинская область, Хабаровский край и Якутия в планах социального развития своих регионов предусмотрели финансирование на обустройство "дальневосточных гектаров" на общую сумму более 300 миллионов рублей. Прежде всего, в этих регионах будет создаваться транспортная и энергетическая инфраструктура. На территории Хабаровского края и Сахалинской области создаются новые населённые пункты, на Сахалине – два населённых пункта, в Хабаровском крае – 1. В этих новых населённых пунктов будет создаваться инженерная и транспортная инфраструктура", — отметил Сергей Качаев.

Он добавил, что сейчас на территории Дальнего Востока определены 70 агломераций, скопления земельных участков с ДВ гектарами. "Это агломерации числом от 20-30 до 500 участков с гектарами. По каждому из этих скоплений участков регионы проводят организационные мероприятия с гражданами, выясняют их планы, как они планируют использовать свои участки, какая инфраструктура необходима. Далее корректируется градостроительная документация по тем территориям где становится понятно, что граждане будут использовать её, например, для индивидуального жилищного строительства", — сказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

По его словам, регионы, в которых идёт выдача ДВ гектара, ведут работу по изменению градостроительной документации, оценки стоимости инфраструктуры. "Некоторые регионы уже приступили к проектированию инфраструктуры для "дальневосточного гектара". Здесь необходима поддержка федерального центра и мы планируем такую поддержку предусматривать в государственных и целевых программах. Такое полномочие у Минвостокразвития есть", — пояснил Сергей Качаев.

"Также мы рассчитываем на совместную работу с самими получателями "дальневосточного гектара", на объедение в кооперативы для создания необходимой инфраструктуры. Мы готовы таким кооперативам предложить финансовую и организационную помощь", — заключил он.

"Важно, что люди берут участки для создания совместных населённых пунктов на Дальнем Востоке. И свыше 15% заявок на гектар – это коллективные заявки. Для оказания помощи гражданам создан реестр мер поддержки, таких мер около 35. За 2017 год свыше 1200 граждан воспользовались данными мерами поддержки на сумму больше 250 миллионов рублей", — добавил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.