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СК "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

"Роснефть" добилась от государства льгот на СК «Звезда» в Приморье

Правительство утвердило субсидирование двух третей процентной ставки по кредитам на строительство суперверфи

21 марта, PrimaMedia. Правительство РФ будет субсидировать две трети ставки по кредитам, взятым консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка на строительство суперверфи "Звезда" в Большом Камне. Постановление о правилах выплат подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 14 марта. На эти цели в 2019–2020 годах в федеральный бюджет будет заложено 800 млн рублей, которые пойдут на субсидирование ставки по привлеченному консорциумом кредита Газпромбанка в размере 40 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечается в сообщении правительства, постановление нацелено на поддержку судоверфи "Звезда", которую строит в приморском Большом Камне консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка.

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Согласно постановлению, подготовленному Минпромторгом, субсидии предоставляются в целом в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года, но получить их могут организации, строящие верфь стоимостью не менее 100 млрд рублей (на данный момент этому критерию соответствует только "Звезда", суммарный объем инвестиций в верфь — 200 млрд рублей — прим. ред.).

Кредитная линия на проект должна быть открыта после 1 января 2017 года. В 2019–2020 годах на эту меру в бюджете заложено 800 млн рублей.

Как заявлял на прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин, суммарные инвестиции в проект составляют уже 200 млрд рублей, с начала строительства стоимость суперверфи выросла более чем в два раза (с 92 до 200 млрд рублей). Из этой суммы 40 млрд в реализацию проекта привлечены в качестве кредита. Кредитором выступает Газпромбанк.

Стоит отметить, что в январе текущего года стало известно, что судоверфь разрывает контракты с генподрядчиком строительства — ООО "Комплексные энергетические решения" (КЭР) из-за накопившейся задолженности по заработным платам перед субподрядчиками и рабочими судоверфи "Дальневосточный завод Звезда". Контракт с бывшим партнером был расторгнут ввиду неисполнения им своих обязательств, а "Звезда" предъявила выданную ей ранее подрядчиком банковскую гарантию.

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Договоры с КЭР оцениваются в 17,5 млрд рублей и предполагали строительство четырех цехов, а также камер для чистки, сушки и окраски судов.

По информации РБК, в связи с расторжением договора с КЭР, сроки строительства судоверфи сдвигаются на полтора года.

Суперверфь "Звезда" позиционируется как самая современная и высокотехнологичная в России верфь с объемом металлообработки 330 тысяч тонн в год. Ее линейка предусматривает строительство танкеров для углеводородов, в том числе ледового класса, морских и наземных нефтегазовых сооружений, буровых платформ и судов для обеспечения их деятельности.

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