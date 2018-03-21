Фотовыставка "Солнечные дети рядом с вами" впервые открылась во Владивостоке. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама"

На втором этаже кинотеатра «Океан» разместили 20 детских портретов, рассказывающих о жизни детей с синдромом Дауна из Приморья

21 марта, PrimaMedia. Открытие выставки, приуроченной ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна, состоялось 17 марта во Владивостоке. В этот день на втором этаже кинотеатра "Океан", рядом с 20 фотопортретами, размещенным на стене перед зрительным залом, оказались и герои этих фотографий, дети с синдромом Дауна. Родители героев выставки и организаторы события рассказали, почему это мероприятие так важно для общества, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотовыставка "Солнечные дети рядом с вами" иллюстрирует серию снимков, снятых во время проведения различных мероприятий Благотворительного фонда "Владмама". На фотографиях запечатлены радостные моменты из жизни солнечных детей: как они играют и шалят, как смеются и обнимаются. По словам организаторов события, выбирать снимки было непросто — события, адресованные семьям с детьми с синдромом Дауна, проводят регулярно, по 2 — 3 в месяц. После них в фотоархиве фонда всегда остается около 300 позитивных и ярких фотографий.

— К этому дню в состав нашей группы входит 64 семьи с детьми с синдромом Дауна. На фотовыставке нам хотелось показать всем людям уникальность каждого ребенка. Для нас очень важно, чтобы общество смотрело на этих детей нашими глазами — без страха и опаски, а с доброжелательностью и принятием — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Владмама" Ольга Сиянко.

Команда профессиональных актеров провела игры, адаптированные под детей с особенностями: ребята танцевали под музыку и отвечали на вопросы. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама" Открытие выставки прошло в формате праздника для посетителей кинотеатра. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама" Подобная выставка проходит во Владивостоке впервые. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама" 1 / 3

Открытие выставки прошло в формате праздника для посетителей кинотеатра. Команда профессиональных актеров провела игры, адаптированные под детей с особенностями: ребята танцевали под музыку и отвечали на вопросы. Место выбрано удачно – большое количество людей посетило праздник и насладилось выставкой.

— Мы считаем, что эта выставка заслуживает того, чтобы быть в знаковом месте. Снимки классные, они выражают необычный взгляд на мир и людей, они достойны того, чтобы быть представлеными в одном из любимых мест отдыха горожан — в кинотеатре "Океан". Этот кинотеатр — гордость нашего города, а эти дети — гордость нашего фонда. Так что к гордости города Владивостока мы присоединили нашу гордость, — рассказала президент благотворительного фонда "Владмама" Ольга Романова.

Также президент благотворительного фонда рассказала о социальной значимости фотовыставки, приуроченной ко Дню человека с синдромом Дауна.

— В обществе бродит очень много страшилок относительно людей с синдромом Дауна. Многие считают, что солнечные дети появляются только у матерей старше 40 лет, а это далеко не так. Некоторые и вовсе определяют, что это болезнь, которая может передаться по воздуху. Да, доходит до такой абсурдности. Из-за подобных стереотипов очень часто родители обычных детей ограничивают круг общения своего ребенка, не позволяя ему дружить с ребенком с особенностями. И зря. Дети между собой очень быстро находят общий язык. Им могут помешать только взрослые.

Не нужно бояться солнечных детей, нужно позволять им дружить с другими ребятами, а там они уже сами разберутся. Неприятие общество тяжким бременем давит на семьи, которые воспитывают детей с особенностями. Дети с синдромом Дауна такие же, как и мы: они умеют улыбаться, умеют радоваться и доверять, это самые солнечные люди на Земле, не нужно их сторониться, — подчеркнула Ольга Романова.

Фотовыставка «Солнечные дети рядом с вами» иллюстрирует серию снимков, снятых во время проведения различных мероприятий Благотворительного фонда «Владмама». Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама" На фотографиях запечатлены радостные моменты из жизни солнечных детей. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Владмама" 1 / 2

Подобная выставка проходит во Владивостоке впервые, и от этого все причастные к ее организации волнуются. В особенности, беспокоятся родители — ведь это портреты их детей увидят жители города. Нина, мама маленького Арсения, рассказала о своих впечатлениях от участия ее сына в выставке.

— Мы невероятно рады, что огромное количество людей смогут увидеть фотографии наших деток и убедиться, что жизнь с ними также многообразна, полна ярких эмоций и впечатлений. Для нашей семьи наш сын Арсений — самое большое счастье, которое случалось с нами когда-либо. Каждый день у нас начинается с улыбок и задорного смеха, пусть за окном пасмурно или льет дождь — в нашем доме всегда светит маленькое солнышко, — отметила Нина.

А для мамы солнечного Дмитрия – Юлии эта выставка необычный праздник. Для женщины это один из этапов на пути к жизненной цели – Юлия хочет, чтобы общество приняло ее ребенка таким, какой он есть.

— Дело в том, что когда родился Дима, у меня было ощущение, что я вообще абсолютно одна. Я не знала, где мне взять информацию о таком ребенке, я не знала, где есть такие дети и как правильно их воспитывать. Поэтому 7 лет назад, я написала в благотворительный фонд "Владмама". После своего письма я получила огромное количество откликов – несколько сотен буквально в первую неделю. Люди очень сильно поддержали, писали слова поддержки и одобрения. И вот уже столько лет я стараюсь помогать другим семьям, у которых рождаются дети с синдромом Дауна. Я никогда не стеснялась и не буду стесняться показывать своего ребенка. Моя цель и мое огромное желание – чтобы он смог жить в обществе, где его принимают таким, какой он есть. И соответственно эта выставка, как один из этапов, имеет для меня огромное значение, — рассказала Юлия.

Родители солнечных детей выразили огромную благодарность фонду "Владмама" за работу, которую они проделывают, помогая семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.

Выставка "Солнечные дети рядом с вами" продлится до 25 марта в кинотеатре "Океан".