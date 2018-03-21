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Оригинальный шоколад с экстрактом женьшеня создали ученые ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Оригинальный шоколад с экстрактом женьшеня создали ученые ДВФУ

Обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен

21 марта, PrimaMedia. Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ "корня жизни", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу университета.

Как сообщила автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне. Эта высокотехнологичная часть работ проведена в Научно-образовательном центре "Нанотехнологии" Инженерной школы ДВФУ под руководством старшего научного сотрудника Александра Захаренко.

"СО2-экстракты — это сложные комплексы биоактивных веществ, которые извлекаются из растительного сырья с помощью сжатого до сверхкритического состояния углекислого газа. Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен", — отметила Майя Разгонова.

Научный руководитель разработки, профессор Школы биомедицины ДВФУ Татьяна Каленик рассказала, что в продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. Экстракт, полученный с помощью нанобиотехнологий, позволяет сохранить максимум биологически активных веществ этого драгоценного сырья. В плитке такого шоколада содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.

В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото. Шоколад, обогащенный активными веществами "корня жизни", может стать одним из брендовых продуктов Приморья. В настоящее время технология продукта дорабатывается.

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