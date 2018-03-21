До матча осталось

Бизнес. 09:55
Мастер-класс "HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь" пройдет 28 марта во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Что такое HR-бренд и почему он нужен твоей компании

Мастер-класс «HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь» пройдет 28 марта во Владивостоке

21 марта, PrimaMedia. Мастер-класс "HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь" пройдет 28 марта во Владивостоке в рамках образовательного проекта DVIGA START. Мероприятие представляет собой 5-часовой интенсив от бизнесменов или действующих практиков, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Отличительной особенностью мастер-классов DVIGA START являются реальные кейсы, проверенные на собственном бизнесе спикеров, и только после этого это попадает в темы выступлений. Никакой воды. Только конкретные инструменты и пошаговые инструкции для внедрения.

На этот раз в качестве спикеров выступят Алексей Комиссаров — основатель GreenSun Technologies, соучредитель умного поселка "Уровни", директор по развитию DVIGA и Ольга Гаврилова — директор по развитию ООО "Дальневосточный центр кадровый технологий", руководитель Центра оценки квалификации, соучредитель НК "Дальневосточный Союз Кадровиков".

Алексей уже 9 лет успешно выстраивает команды, как на своих проектах, так и в бизнесе клиентов. Обладает практическим опытом хантинга, создания HR-атмосферы, систем лояльности, вовлеченности и корпоративного обучения для сотрудников.

Алексей Комиссаров

Алексей Комиссаров. Фото: предоставлено организаторами

На примере реактивного агентства DVIGA Алексей расскажет, как создать компанию, в которой хотят работать, как работает HR в DVIGA, про мотивацию сотрудников и внедрение геймификации на примере одного из отделов. Подробно разберет темы: источников поиска сотрудников, создание формирования сильной команды, инструментов для быстрого ввода новых сотрудников, качественного хантинга и вовлечения сотрудников в корпоративную культуру.

Ольга — эксперт в области управления персоналом и трудового законодательства, профессионально занимается кадровым консалтингом и аудитом.

Ольга Гаврилова

Ольга Гаврилова. Фото: предоставлено организаторами

Спикер на реальных примерах расскажет, как оценить кандидата при приеме на работу, даст пошаговую инструкцию по развитию сотрудников внутри компании и разберет кейсы "казни проблемных".

28 марта. 16.00. Регистрация на мастер-класс открыта здесь.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Участникам «Студвесны» в Приморье проведут мастер-класс по журналистике

20 марта, 13:40

"Брутальный" завтрак: праздничный бутерброд для настоящих мужчин от Ивана Сосновцева

22 февраля, 17:05

Топовые российские хореографы приедут на Школу студенческого танца "Реверанс" в ДВФУ

19 февраля, 15:30

Картина дня

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

09:15

Японская Okura представила властям Приморья проект достройки Hyatt во Владивостоке

20 марта, 19:30

В Находке закончилось предвыборное перемирие между политическими группами

20 марта, 11:25

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

20 марта, 15:40

"Черный лед" и "припарковыши": ТОП-10 вопросов о снегоуборке во Владивостоке

20 марта, 18:40

Проверок меньше, штрафы – выше: как предприниматели Приморья пережили 2017 год
«Терминал Астафьева» меняет ветхие бараки на новое жилье в Находке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia