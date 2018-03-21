Что такое HR-бренд и почему он нужен твоей компании

Мастер-класс "HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь" пройдет 28 марта во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Мастер-класс «HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь» пройдет 28 марта во Владивостоке

21 марта, PrimaMedia. Мастер-класс "HR-бренд. Найм. Мотивация. Любовь" пройдет 28 марта во Владивостоке в рамках образовательного проекта DVIGA START. Мероприятие представляет собой 5-часовой интенсив от бизнесменов или действующих практиков, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Отличительной особенностью мастер-классов DVIGA START являются реальные кейсы, проверенные на собственном бизнесе спикеров, и только после этого это попадает в темы выступлений. Никакой воды. Только конкретные инструменты и пошаговые инструкции для внедрения.

На этот раз в качестве спикеров выступят Алексей Комиссаров — основатель GreenSun Technologies, соучредитель умного поселка "Уровни", директор по развитию DVIGA и Ольга Гаврилова — директор по развитию ООО "Дальневосточный центр кадровый технологий", руководитель Центра оценки квалификации, соучредитель НК "Дальневосточный Союз Кадровиков".

Алексей уже 9 лет успешно выстраивает команды, как на своих проектах, так и в бизнесе клиентов. Обладает практическим опытом хантинга, создания HR-атмосферы, систем лояльности, вовлеченности и корпоративного обучения для сотрудников.



Алексей Комиссаров. Фото: предоставлено организаторами

На примере реактивного агентства DVIGA Алексей расскажет, как создать компанию, в которой хотят работать, как работает HR в DVIGA, про мотивацию сотрудников и внедрение геймификации на примере одного из отделов. Подробно разберет темы: источников поиска сотрудников, создание формирования сильной команды, инструментов для быстрого ввода новых сотрудников, качественного хантинга и вовлечения сотрудников в корпоративную культуру.

Ольга — эксперт в области управления персоналом и трудового законодательства, профессионально занимается кадровым консалтингом и аудитом.



Ольга Гаврилова. Фото: предоставлено организаторами

Спикер на реальных примерах расскажет, как оценить кандидата при приеме на работу, даст пошаговую инструкцию по развитию сотрудников внутри компании и разберет кейсы "казни проблемных".

28 марта. 16.00. Регистрация на мастер-класс открыта здесь.