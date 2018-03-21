Два жителя Владивостока избили таксиста и отобрали у него машину. Фото: ИА PrimaMedia

За это им грозит до 10 лет колонии

21 марта, PrimaMedia. Двое 24-летних жителей Владивостока избили водителя такси и отобрали у него автомобиль. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. В отделе полиции они дали признательные показания. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что двое мужчин остановили автомашину Тойота Королла Аксио под управлением потерпевшего и попросили их подвезти. Добравшись до безлюдного места, злоумышленники напали на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего выбросили из машины и скрылись на ней с места происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24— летних жителей Владивостока. В отделе полиции они дали признательные показания.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.