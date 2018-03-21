Международный автосалон во Владивостоке пройдет при поддержке Токийского автосалона

Международный автосалон в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia

Японский оператор выступит соорганизатором владивостокской выставки, привнеся свой опыт и ноу-хау

21 марта, PrimaMedia. Международный автосалон Владивосток (VIAS) подписал соглашение о сотрудничестве со знаменитым Токийским автосалоном. Первый самостоятельный автосалон в краевом центре пройдет с 11 по 13 мая при поддержке мирового бренда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на группу компаний "Сумотори".

Vladivostok International Autosalon — VIAS — организован группой компаний "Сумотори" совместно с японской корпорацией SanEiShobo, организатором знаменитого Токийского автосалона. VIAS – это не просто выставка новинок зарубежного и отечественного автопрома, это невероятные версии "старых знакомых", "прокачанные" до неузнаваемости, это торжество тюнинга, совершенство автозвука и, конечно же, великолепное шоу.

Пилотный проект VIAS в прошлом году стал частью лучшего автомобильного шоу страны – международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP. Life-формат обеспечил посетителям незабываемую атмосферу, море драйва и позитива. Участниками выставки стали около 40 российских и иностранных брендов. В 2018 году гостей и жителей Приморья ждет сразу два VIAS: уже по традиции Автосалон украсит программу международной дрифт-битвы, а также отправится в самостоятельное плавание.

Для этого на Примринге строится новый Экспо-центр, где Международный автосалон получит постоянную прописку. Как сообщила генеральный директор ГК "Сумотори" Екатерина Пшеничникова, VIAS заключил соглашение со знаменитым Токийским автосалоном, японский оператор выступит соорганизатором владивостокской выставки, привнеся свой опыт и ноу-хау.

"С 11 по 13 мая на Примринге откроется яркая автомобильная выставка, которая будет интересна и приверженцам специальных версий легковых авто, и поклонникам гоночных болидов и мотоциклов, и любителям активного отдыха. Посетителей VIAS ждут экспозиции российских и иностранных брендов, выставка эксклюзивных, тюнингованных и спортивных машин и тест-драйвы на лучшей в России картинговой трассе, конкурсы, призы и дрифт-такси", — рассказала руководитель приморской группы компаний.

Планируется, что в церемонии открытия VIAS 2018 примет участие генеральный директор SanEiShobo г-н Сатоши Сузуки.

По словам Екатерины Пшеничниковой, владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов – Токийского и Бангкокского автосалонов.

"VIAS был задуман как площадка для бизнес-коммуникаций, “ворота” для иностранного бизнеса, заинтересованного в выходе на российский рынок. На выставке можно будет не только увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, но и провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов. И наши первые участники уже по достоинству оценили эти возможности", — отметила она.