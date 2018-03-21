За взятку полицейскому в 50 тысяч рублей суд оштрафовал приморца на 400 тысяч рублей. Фото: ИА PrimaMedia

На банковский счет фигуранта, на котором находится порядка 1 млн рублей, наложен арест

21 марта, PrimaMedia. Жителю Октябрьского района Приморского края суд вынес приговор за попытку дачи взятки сотруднику патрульно-постовой службы в размере 50 тысяч рублей. Взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в конце января 2018 года. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант решил подкупить сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Октябрьскому району.

Однако взяткодатель не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его действия были пресечены должностным лицом, которого он хотел подкупить.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. В целях исполнения приговора суда в части уплаты штрафа на банковский счет фигуранта (на котором находится порядка 1 млн рублей) наложен арест.