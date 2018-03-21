Движение электричек изменится во Владивостоке

21 марта, PrimaMedia. На перегоне Луговая -Третья Рабочая во Владивостоке продолжается глобальная реконструкция туннеля имени Сталина. Для перехода к следующему этапу работ и последующей подготовки всего участка линии Вторая Речка — мыс Чуркин к регулярному пассажирскому и грузовому движению железнодорожникам необходимо провести модернизацию пути. Ремонтные работы начнутся 23 марта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Экспресс Приморья".
В связи с этим движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы "Третья Рабочая" временно прекращается. Планируется, что движение по этим маршрутам возобновиться 20 апреля.
В тоже время, в целях сохранения движения этих электропоездов, маршрут их следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока.
Таким образом, с 23 марта изменяется маршрут следования следующих пригородных электропоездов:
— №6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:
Первая Речка 08.04
Моргородок 08.08
Вторая Речка 08.12
Седанка 08.21
Океанская 08.28
Садгород 08.35
Угольная 08.44
Совхозная 08.52
Надеждинская 08.58
Сиреневка 09.10
Кипарисово 09.23 (прибытие)
— №6326, сообщением Надеждинская – Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток— в 19 часов 57 минут.
Железнодорожники и сотрудники компании-перевозчика приносят свои извинения всем пассажирам данных электропоездов за доставленные временные неудобства. В случае досрочного завершения работ о возобновлении движения электропоездов будет обьявлено дополнительно.
Компания-перевозчик информирует, что уже приобретенные билеты и абонементы с указанием платформы Третья Рабочая действительны для проезда от станций Владивосток, Первая Речка и Моргородок.
Напоминаем, что информация о всех возможных изменениях в графике движения доступны в бесплатно мобильном приложении "ПРИГОРОД".