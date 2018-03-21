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Расписание электричек изменится во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Движение электричек изменится во Владивостоке

Следование электропоездов поменяет из-за реконструкции туннеля имени Сталина

21 марта, PrimaMedia. На перегоне Луговая -Третья Рабочая во Владивостоке продолжается глобальная реконструкция туннеля имени Сталина. Для перехода к следующему этапу работ и последующей подготовки всего участка линии Вторая Речка — мыс Чуркин к регулярному пассажирскому и грузовому движению железнодорожникам необходимо провести модернизацию пути. Ремонтные работы начнутся 23 марта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Экспресс Приморья".

В связи с этим движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы "Третья Рабочая" временно прекращается. Планируется, что движение по этим маршрутам возобновиться 20 апреля.

В тоже время, в целях сохранения движения этих электропоездов, маршрут их следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока.

Таким образом, с 23 марта изменяется маршрут следования следующих пригородных электропоездов:

— №6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:

Первая Речка 08.04

Моргородок 08.08

Вторая Речка 08.12

Седанка 08.21

Океанская 08.28

Садгород 08.35

Угольная 08.44

Совхозная 08.52

Надеждинская 08.58

Сиреневка 09.10

Кипарисово 09.23 (прибытие)

— №6326, сообщением Надеждинская – Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток— в 19 часов 57 минут.

Железнодорожники и сотрудники компании-перевозчика приносят свои извинения всем пассажирам данных электропоездов за доставленные временные неудобства. В случае досрочного завершения работ о возобновлении движения электропоездов будет обьявлено дополнительно.

Компания-перевозчик информирует, что уже приобретенные билеты и абонементы с указанием платформы Третья Рабочая действительны для проезда от станций Владивосток, Первая Речка и Моргородок.

Напоминаем, что информация о всех возможных изменениях в графике движения доступны в бесплатно мобильном приложении "ПРИГОРОД".

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