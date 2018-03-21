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Более 100 заявок пришло на IV Международный детский джазовый фестиваль "Pacific Fusion". Фото: предоставлено организаторами

Более 100 заявок пришло на IV Международный детский джазовый фестиваль «Pacific Fusion»

На сцене выступят юные музыканты от 4 до 18 лет и представят конкурсную программу

21 марта, PrimaMedia. Завершился прием заявок на участие в IV Международном детском джазовом фестивале-конкурсе "Pacific Fusion" — этот год оказался рекордным, более 100 солистов и коллективов сразятся в музыкальном состязании. На сцене выступят юные музыканты от 4 до 18 лет и представят конкурсную программу в следующих номинациях "Солист-инструменталист", "Малый инструментальный ансамбль", "Инструментальный ансамбль", "Оркестр", "Хор", "Вокал", сообщает ИА PrimaMedia.

Жюри, опытным взрослым, во главе с художественным руководителем и главным дирижером Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолием Смирновым придется определить лучших.

— В столь непростом жанре будут пробовать свои силы ребята от 4 лет. Мне любопытно, как они будут держаться на сцене, какие произведения педагоги включили в их конкурсный репертуар, — удивляется Анатолий Смирнов.

В течение 3-х дней на сцене театрально-концертного комплекса "Андеграунд" будет звучать музыка Джорджа Гершвина, Джорджа Германа, Рэя Чарльза, Пола Дезмонда, Луи Армстронга и многих других.

Вместе со своими российскими сверстниками представят на суд жюри свое мастерство ребята из Республики Корея, Индии, Голландии, Японии.

— Приятно сознавать, что наш "Pacific Fusion" вырос до серьезного конкурса, — говорит директор IV Международного детского джазового фестиваля-конкурса "Pacific Fusion", директор Международной лингвистической школы Ольга Шевченко. – В первый год со сцены звучало не многим более десяти джазовых произведений, второй – около пятидесяти, третий – к солистам и ансамблям присоединились оркестры, а четвертый перерос в полноценный конкурс. Свою миссию мы видим еще и в просвещении, поэтому будем рады видеть всех любителей джазовой музыки в качестве слушателей с 25 по 27 апреля.

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