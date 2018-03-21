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Международная неделя конкурсов "Симфония талантов". Фото: пресс-служба ФППК

"Симфония талантов" прозвучит во Владивостоке

Лучшие детские и юношеские коллективы Дальнего Востока и Южной Кореи будут соревноваться в хореографическом и цирковом искусстве

21 марта, PrimaMedia. Международная неделя конкурсов "Симфония талантов" стартует во Владивостоке 24 марта на площадке культурно-развлекательного центра профсоюзов. Состязания в области хореографии и циркового искусства соберут более 1600 тысяч конкурсантов в возрасте от 5 до 18 лет из Приморья, Хабаровского края, Приамурья, Еврейской автономной области и Южной Кореи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

24-26 марта пройдет хореографический конкурс Vlad Dance City, его участники исполнят танцы народов мира, современную хореографию — от хип-хопа до акробатического рок-н-ролла, — не обойдется и без любимых зрителями спортивно-бальных танцев. Помимо собственно выступлений конкурсантов ждут мастер-классы, а педагогов — круглый стол.

27 марта состоится второй международный конкурс циркового искусства "Мир чудес". Зрители увидят групповые и индивидуальные номера различных жанров в исполнении прославленных коллективов региона.

Как рассказала помощник председателя ФППК по культурно-массовой работе Лидия Кириенко, специально для работы в жюри конкурсов во Владивосток приезжают Заслуженный работник культуры РФ, директор государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева Валентина Савина; арт-директор школы искусств Peniel High school (Южная Корея), президент корейской традиционной танцевальной компании UM Хен Имсук; доцент кафедры современной хореографии Московского государственного университета культуры и искусств, хореограф-постановщик Наталья Романова; экс-балетмейстер Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски "Донские казаки им. А. Квасова" Дмитрий Коваленко; экс-солистка Московской балетной труппы "Корона русского балета" Дарья Картавцева и другие почетные гости.

Билеты на все концерты Международной недели "Симфония талантов" можно приобрести в кассе культурно-развлекательного центра профсоюзов по адресу ул. Светланская, 147. Стоимость входного билета на полный день конкурсной программы — 100 рублей.

Справки по телефонам: 8 (423)226-75-80, 226-50-82.

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