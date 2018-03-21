Ким Чен Ын поздравил Путина с важным событием. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что переизбрание на президентский пост указывает на огромную поддержку и доверие россиян

21 марта, PrimaMedia. Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства, которые состоялись 18 марта, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Выражая уверенность в том, что имеющие давнюю историю отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией будут и впредь непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран, желаю вам больших успехов в работе для строительства могучей России", — сказано в тексте послания, которое приводит ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что переизбрание Путина на президентский пост указывает на огромную поддержку и доверие россиян.

Ранее Путина поздравил по телефону президент США Дональд Трамп. Оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества и условились развивать двусторонние контакты.