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Илья Спокойнов. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-директора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова выпустили из СИЗО

Ему запрещено покидать квартиру 22 часа в сутки и общаться с другими обвиняемыми

21 марта, PrimaMedia. Приморский краевой суд в среду, 21 марта, освободил из-под стражи бывшего генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" и известного политтехнолога Илью Спокойнова, который находился в СИЗО более года. В отношении него на срок до 20 мая избрана новая мера пресечения – домашний арест, передает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, будучи гендиректором "Адмирала", Илья Спокойнов был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено в отношении его супруги Марины Свиридовой, фигурантом также является и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин. По версии следствия, Спокойнов похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 г.г.". Ущерб составил более 206 млн рублей.

В настоящее время все обвиняемые знакомятся с 41-м томом уголовного дела. И потому следствие обратилось в суд с просьбой о продлении меры пресечения для Спокойнова в виде содержания под стражей до 21 июня.

К слову, Авершин находится под домашним арестом, Свиридову ранее отпустили из изолятора под подписку о невыезде.

Мотивы содержания экс-директора ХК "Адмирал" в СИЗО остались прежними. Преступление это тяжкое, к нему приковано внимание общественности. К тому же Спокойнов, по версии следствия, неоднократно обсуждал с третьими лицами возможность выезда за пределы РФ в связи с возбуждением уголовного дела. При задержании имел при себе крупную сумму денежных средств, в том числе в иностранной валюте, заграничный паспорт, что свидетельствует о его готовности в любое время покинуть пределы РФ. И даже подыскал конспиративное жилье, в котором предполагал скрываться от органов следствия. К тому же он имеет обширные связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, длительное время взаимодействовал с администрацией, был даже советником у губернатора. И все эти связи Спокойнов может использовать для оказания давления на участников уголовного судопроизводства, среди которых масса чиновников и которые уже говорили об оказании на них давления.

В судебном заседании были озвучены выдержки из протоколов допросов, где один из свидетелей говорит о том, что обвиняемые по делу пытались его склонить на свою сторону, другой – о том, что опасается за себя и свою семью, третий – что ему были представлены некие документы с инструкциями, какой позиции придерживаться при последующих допросах. Кто-то рассказал следователю о встрече с адвокатом одного из обвиняемых по делу, который просил рассказать, какие показания он давал, а кто-то откровенно признался, что на своем счету хранит деньги, которые ему не принадлежат.

Суд озвучил и интересные выдержки из телефонных разговоров Спокойнова с другими обвиняемыми и третьими лицами. Записи велись в рамках расследования уголовного дела. То и дело всплывала информация о деле, кому и в какие сроки скрыться в "подводной лодке" или за границей, как вести себя при допросах и не сказать ничего лишнего, о бывшем прокурорском сотруднике, который тоже включился в "работу"...

В какой-то момент обвиняемых, скорее всего, начал подозревать о прослушке, потому как используются "конспирационные приемы", разговоры идут намеками. Используются фразы, понятные только беседующим – "кондитерская", "прорабы для больших и малых театров" и другие.

Заслушать все доводы сторон суду за один день не удалось. К тому же ИА PrimaMedia не располагает точкой зрения стороны защиты и самого Спокойнова – корреспондента попросили удалиться из зала. Известно лишь, что вину в совершении преступления до этого момента он не признавал.

В среду, 21 марта, Приморский краевой суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении меры срока содержания под стражей бывшего генерального директора хоккейного клуба "Адмирал.

"Суд избрал в отношении Спокойнова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 20 мая 2018 года включительно. Он освобожден из-под стражи, и обязан добраться до места домашнего ареста не позднее 15.00 21 марта", — пояснила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

Спокойнову запрещено покидать пределы квартиры, за исключением времени с 10.00 до 12.00, общаться с другими обвиняемыми и другими участниками дела. Пользоваться телефоном можно лишь для вызова скорой помощи, пожарных и полиции при наличии веских оснований, причем о каждом таком звонке должны быть проинформированы контролирующие структуры.

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