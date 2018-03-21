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Сборная команда Приморского края по кикбоксингу стала сильнейшей на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Сборная команда Приморского края по кикбоксингу стала сильнейшей на Дальнем Востоке

Спортсмены привезли с соревнований 32 золотые, 25 серебряных, 17 бронзовых медалей

21 марта, PrimaMedia. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком состоялся 15-18 марта в Хабаровске. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов с Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской областей, ЕАО, Республики Саха (Якутия). В итоге сборная команда Приморского края пополнила копилку 32 золотыми, 25 серебряными, 17 бронзовыми медалями, стала обладательницей кубка мэра Хабаровска и сильнейшей сборной командой Дальнего Востока по кикбоксингу 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Также в рамках чемпионата состоялись гала-финалы и профессиональный бой среди лучших кикбоксеров Дальнего Востока.

"Приятно видеть представителей федераций кикбоксинга и спортсменов из семи регионов Дальнего востока. Отдельно поздравляю представителей, тренеров и спортсменов Приморского края со званием сильнейшей команды Дальнего Востока. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, новых побед в жизни и спорте!" — сказал президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Гала-финалы чемпионата ДФО по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком :

Весовая категория до 71 кг: Шин Илья (Приморский край, г. Уссурийск) VS Елин Андрей (Амурская область, г. Благовещенск).

Весовая категория до 81 кг: Берёза Анатолий (Амурская область, г. Благовещенск) VS Маслов Вячеслав (Приморский край, г. Владивосток).

Весовая категория до 63,5 кг: Копылов Максим (Приморский край, г. Уссурийск) VS Петров Айтал (Саха Якутия, г. Якутск)

Весовая категория до 60 кг: Ковылин Михаил (Приморский край, г. Уссурийск) VS Павлишин Владислав (Хабаровский край, г. Хабаровск)

Весовая категория до 67 кг: Атоян Санасар (Хабаровский край, г. Хабаровск) VS Черненко Максим (Приморский край, г. Владивосток)

Весовая категория до 71 кг фулл контакт: Голубев Виталий (Хабаровский край, г. Хабаровск) VS Подольский Дмитрий (Приморский край, г. Уссурийск)

Весовая категория до 86 кг: Мыкало Евгений (Приморский край, г. Владивосток) VS Голыбин Максим (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский)

Профессиональный бой за звание претендента на пояс чемпиона Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе К1 2018 года состоялся между Андреем Прохоровым (Приморский край, г. Владивосток) и Михаилом Ивановым (Республика Саха Якутия). Бой состоял из пяти раундов, в котором победу одержал приморский спортсмен Андрей Прохоров.

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