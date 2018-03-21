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Яма на треть дороги. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

Треть проезжей части ушла под землю (ФОТО)

21 марта, PrimaMedia. Часть дорожного полотна ушла под землю на Корабельной набережной во Владивостоке. Внушительный провал образовался на участке проезжей части вдоль железной дороге в тоннеле, над которым находится парковка для сотрудников администрации Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

В шаге от ямы лежит деталь автомобиля – то ли в провал уже угодила какая-то машина, то ли это своеобразная защита от возможного ДТП от заботливых граждан.

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