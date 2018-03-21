Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

21 марта, PrimaMedia. Часть дорожного полотна ушла под землю на Корабельной набережной во Владивостоке. Внушительный провал образовался на участке проезжей части вдоль железной дороге в тоннеле, над которым находится парковка для сотрудников администрации Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
В шаге от ямы лежит деталь автомобиля – то ли в провал уже угодила какая-то машина, то ли это своеобразная защита от возможного ДТП от заботливых граждан.
ИА PrimaMedia напоминает читателям, что свои фото и видео с места события вы можете присылать в редакцию на электронный ящик info@primamedia.ru или на номер +7924-253-22-88 в WhatsApp, Viber или Telegram. Теперь вы сами решаете, что достойно стать новостью! Автора подпишем по вашему желанию.