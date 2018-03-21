От подъезда до порядка: за управляйками Владивостока закрепят все придомовые территории

Неубранный снег. Фото: ИА PrimaMedia

Должна быть проведена паспортизация городских мест

21 марта, PrimaMedia. Паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий проведут во Владивостоке. Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В совещании приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представители около 60 управляющий компаний (УК) города. Как сделать город чистым, а обслуживание управляющих компаний качественным, обсудили на встрече с врио губернатора.

Последний снегопад выявил зачастую неэффективную работу организаций на подведомственных им территориях.

"Очень много нареканий было от жителей – не убраны были лестницы, которые должны очищаться в первую очередь, не почищены подъездные пути, и даже входы в подъезды. Управляющие компании должны выполнять функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с жителями. Не буду говорить об отстающих, сейчас нам надо выстроить с управляющими компаниями конструктивные отношения на благо жителей нашего города", – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что должна быть проведена паспортизация городских территорий, для того чтобы четко закрепить зоны ответственности городских служб и зоны уборки за каждой управляющей компанией Владивостока.

"Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний", – заявил Андрей Тарасенко.

Виталий Веркеенко отметил, что такая работа по поручению главы региона будет проведена и добавил, что городские власти готовы к диалогу, выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих компаний.

"Мы готовы вам помочь, ведь цель у нас одна – чистый город. И уборка должна быть комплексной. Проблемы есть и у наших городских служб, мы их решаем, справимся. Но без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться", – добавил мэр.

Представители управляющих компаний отметили, что сейчас у большинства организаций нет соответствующей техники. Врио губернатора Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.