До матча осталось

Неубранный снег. Фото: ИА PrimaMedia

От подъезда до порядка: за управляйками Владивостока закрепят все придомовые территории

Должна быть проведена паспортизация городских мест

21 марта, PrimaMedia. Паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий проведут во Владивостоке. Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В совещании приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представители около 60 управляющий компаний (УК) города. Как сделать город чистым, а обслуживание управляющих компаний качественным, обсудили на встрече с врио губернатора.

Последний снегопад выявил зачастую неэффективную работу организаций на подведомственных им территориях.

"Очень много нареканий было от жителей – не убраны были лестницы, которые должны очищаться в первую очередь, не почищены подъездные пути, и даже входы в подъезды. Управляющие компании должны выполнять функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с жителями. Не буду говорить об отстающих, сейчас нам надо выстроить с управляющими компаниями конструктивные отношения на благо жителей нашего города", – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что должна быть проведена паспортизация городских территорий, для того чтобы четко закрепить зоны ответственности городских служб и зоны уборки за каждой управляющей компанией Владивостока.

"Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний", – заявил Андрей Тарасенко.

Виталий Веркеенко отметил, что такая работа по поручению главы региона будет проведена и добавил, что городские власти готовы к диалогу, выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих компаний.

"Мы готовы вам помочь, ведь цель у нас одна – чистый город. И уборка должна быть комплексной. Проблемы есть и у наших городских служб, мы их решаем, справимся. Но без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться", – добавил мэр.

Представители управляющих компаний отметили, что сейчас у большинства организаций нет соответствующей техники. Врио губернатора Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.

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