«Восточный Порт» установило рекорд по суточной выгрузке полувагонов

Работники АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба порта

Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в порту

21 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", 19 марта 2018 года установил рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 096 полувагонов, превысив норму ОАО "РЖД" в 1 070 полувагонов. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 80% (888 единиц), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тысяч тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта 2017 года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тысячи тонн угля.

"Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в "Восточном Порту". Важную роль играет тесное взаимодействие с ОАО "РЖД", в частности, с руководством станции Находка Восточная ДВЖД. Эффективно настроена подача груженых углем составов на территорию порта и отправка порожних составов с угольного комплекса.

Значимый вклад в достижение результата своей слаженной работой внесли коллективы 301, 302 и 304 бригад. Начальники смен Владимир Ченцов, Денис Попов и Илья Кондратович задали высокий темп работы, при котором бригадам удается эффективно следовать выверенным схемам и оптимизированным процессам перегрузки угля, увеличивая показатели производительности", — отметил директор по эксплуатации АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

Партнерство с ОАО "РЖД" имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО "Восточный Порт". Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса "Восточного Порта" — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

"Находка Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций России. Каждый год прирастаем новыми объемами. В 2016 году, например, показали рекордную цифру — 34,5 млн тонн. В 2017 году увеличили почти до 37 млн тонн, — рассказал начальник станции Евгений Моисеев. — Усилить наши позиции позволит серьезный вклад "Восточного Порта" в развитие железнодорожной инфраструктуры".

Общий объем инвестиций портового холдинга в строительство Третьей очереди составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. В результате модернизации парка отправления порожних вагонов количество путей возрастет с 8 до 13, а пропускная способность увеличится почти вдвое. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления будет передана в собственность ОАО "РЖД".