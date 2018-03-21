До матча осталось

Бизнес. 13:00
Работники АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба порта

«Восточный Порт» установило рекорд по суточной выгрузке полувагонов

Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в порту

21 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", 19 марта 2018 года установил рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 096 полувагонов, превысив норму ОАО "РЖД" в 1 070 полувагонов. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 80% (888 единиц), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тысяч тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта 2017 года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тысячи тонн угля.

"Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в "Восточном Порту". Важную роль играет тесное взаимодействие с ОАО "РЖД", в частности, с руководством станции Находка Восточная ДВЖД. Эффективно настроена подача груженых углем составов на территорию порта и отправка порожних составов с угольного комплекса.

Значимый вклад в достижение результата своей слаженной работой внесли коллективы 301, 302 и 304 бригад. Начальники смен Владимир Ченцов, Денис Попов и Илья Кондратович задали высокий темп работы, при котором бригадам удается эффективно следовать выверенным схемам и оптимизированным процессам перегрузки угля, увеличивая показатели производительности", — отметил директор по эксплуатации АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

Партнерство с ОАО "РЖД" имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО "Восточный Порт". Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса "Восточного Порта" — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

"Находка Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций России. Каждый год прирастаем новыми объемами. В 2016 году, например, показали рекордную цифру — 34,5 млн тонн. В 2017 году увеличили почти до 37 млн тонн, — рассказал начальник станции Евгений Моисеев. — Усилить наши позиции позволит серьезный вклад "Восточного Порта" в развитие железнодорожной инфраструктуры".

Общий объем инвестиций портового холдинга в строительство Третьей очереди составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. В результате модернизации парка отправления порожних вагонов количество путей возрастет с 8 до 13, а пропускная способность увеличится почти вдвое. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления будет передана в собственность ОАО "РЖД".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Тему экологии в Приморье затронули на парламентских слушаниях в Госдуме

20 марта, 18:55

«Приморскуголь» отмечает 75-летний юбилей

20 марта, 13:20

«Восточный Порт» завершил монтаж приемных бункеров вагоноопрокидывателей Третьей очереди

19 марта, 18:20

«Приморскуголь» в год юбилея: 75 лет ради света и тепла

19 марта, 15:45

«Терминал Астафьева» нашел новое мощное средство борьбы с угольной пылью

16 марта, 17:50

Картина дня

Экс-директора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова выпустили из СИЗО

12:55

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

09:15

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

20 марта, 19:30

В Находке закончилось предвыборное перемирие между политическими группами

20 марта, 18:40

Проверок меньше, штрафы – выше: как предприниматели Приморья пережили 2017 год

09:15

Японская Okura представила властям Приморья проект достройки Hyatt во Владивостоке
Отсчет пошел: новый Генплан Владивостока принят – что дальше?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia