Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Программа YU-LIFE - это комплексный подход к профилактике старения и повышению уровня качества жизни

22 марта, PrimaMedia. Профессорскую династию Юцковских во Владивостоке знают давно, а именно: больше 25 лет — столько существует их клинка на ул. Металлистов 3. На протяжении многих лет семья занималась развитием косметологии на Дальнем Востоке. И, похоже, сейчас они стоят на грани нового масштабного достижения. Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE, сообщает ИА PrimaMedia.

На закрытой презентации гостям рассказали о философии проекта, а также о том, каких результатов достигают люди, которые проходят программу. Помимо этого, на YU-LIFE party состоялась премьера фильма, посвященного истории преображения одной из первых участниц программы. И каждый из врачей, которые работают на программе, подробно рассказали о каждом этапе, который проходит пациент в рамках YU-LIFE.



Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Вечеринка, посвященная презентации программы YU-LIFE, не обошлась без сюрпризов. Гостей вечера встречала настоящая тигрица. А в середине мероприятия присутствующих ждал кулинарный мастер-класс, дегустация артизанальных сыров, экзотических фруктов и розыгрыш подарков.



Гостей вечера встречала настоящая тигрица. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Владивосток стал третьим городом после Риги и Киева, где состоялась масштабная презентация программы YU-LIFE. Таким образом, программа уже стала международной, и пройти её можно не только в клиниках династии Юцковских в Москве, Владивостоке, Сочи, но и онлайн.



Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Резюмируя, стоит сказать, что же такое программа YU-LIFE. Это комплексный подход к профилактике старения и повышению уровня качества жизни. За те полгода, что длится программа, у всех пациентов наблюдается значительное снижение индекса массы тела. Однако, как говорят специалисты программы, это скорее бонус, нежели главное достижение.



Угощения для гостей. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Важно, что во время прохождения программы у человека улучшается обмен веществ, стабилизируется биохимические показатели и даже гормональный статус.



Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE. Фото: предоставлено клиникой Юцковских

Такого комплексного подхода, основанного на научных доказательствах и многолетнем опыте, не предлагает ни одна клиника в России. Именно поэтому программу YU-LIFE действительно можно назвать прорывом в индустрии эстетической медицины, где фраза "здоровым быть, а не казаться" не просто лозунг, а образ жизни.

ООО "Профессорская клиника Юцковских"

Адрес — г. Владивосток, ул. Металлистов, 3

тел. 8 (423) 273-44-77