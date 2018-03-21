Потребительские ожидания россиян второй год подряд показывают рост

Общий рост доходов за три года составит 4,4%, инфляция останется в рамках 4%

21 марта, PrimaMedia. Россияне второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Около 23% населения считают, что их материальное положение улучшится, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом говорится в февральском докладе Банка России "Инфляция и инфляционные ожидания", с которым ознакомились в "Известиях".

Положительный настрой вызван низкой инфляцией (рост потребительских цен в 2017 году составил всего лишь 2,5%), укреплением рубля и ростом реальных зарплат населения, которые в прошлом году увеличились на 3,5%, по данным Росстата.

Положительная тенденция сохранится как минимум до 2020-го, считают в Минэкономразвития. Так, общий рост доходов за три года составит 4,4%, инфляция останется в рамках 4%.