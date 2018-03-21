Задержание замначальника Дальневосточной таможни подтвердили официально

В ДВТУ подтвердили задержание замначальника Сергея Федорова. Фото: ИА PrimaMedia

Однако в ведомстве не смогли уточнить причины интереса силовиков

21 марта, PrimaMedia. В ДВТУ официально подтвердили задержание первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова во Владивостоке. Однако в ведомстве не смогли уточнить причины задержания, и кто его проводил, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Ранее агентство сообщало, что после задержания Сергея Федорова отправили в Москву для проведения расследования. Поводом стало дело предпринимателя Родиона Тихонова.

Бизнесмен Родион Тихонов был задержан 21 февраля сотрудниками ФСБ в числе еще нескольких представителей внешнеэкономической деятельности. Уголовное дело возбуждено из-за уклонения предпринимателя от уплаты таможенных платежей. В ноябре прошлого года этими же силовиками на СВХ "Дальзавод Терминал", принадлежащем Родиону Тихонову, было выявлено около 80 контейнеров с контрабандным текстилем.

Следствие полагает, что Тихонов, а также его "коллеги", среди которых замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгений Романченко, ввозили в Россию разнообразные товары под видом дешевых стройматериалов. Успешность схемы могли обеспечивать связи предпринимателя в ФТС.

Еще в начале 2018 года Федоров был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Приказ о награждении подписан главой ФТС Владимиром Булавиным по Указу президента.