Депутаты Думы Владивостока не захотели сокращать прослушивание гимна России

Зал заседаний Думы Владивостока. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Каждое думское заседание открывается записью его полной версии со словами и припевом

21 марта, PrimaMedia. Члены комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока проголосовали за то, чтобы оставить без изменений положение о порядке проведения думских заседаний, которые открывает прослушивание гимна России. Предложения некоторых депутатов сократить гимн до одного куплета не нашли поддержки у членов комитета на заседании в среду, 21 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам председателя комитета Розы Чемерис, некоторые депутаты высказывались за то, чтобы слушать перед заседаниями не полную версию со всеми словами и припевами, а короткую, которая тоже считается допустимой.

"Мы должны обсуждать все предложения, поступающие от депутатов," — сказала Роза Чемерис. Вопрос о гимне был внесен в повестку заседания комитета внепланово, но по итогам общего голосования.

В итоге подавляющее большинство членов думского комитета — пять из семи — проголосовали за то, чтобы оставить полную версию гимна перед заседаниями. "Это же гимн страны! Уж 5-7 минут постоять – не проблема!" — высказался один из участников заседания.

Председатель комитета Роза Чемерис напомнила, что общепринятой версией гимна на множестве официальных церемоний считается именно сокращенная – один куплет и припев, причем, оркестровое исполнение без слов. Таким было и исполнение гимна России на недавнем митинге в честь воссоединения с Крымом. "А можно ли представить более социально и политически значимое мероприятие, чем это?" — привела довод Роза Чемерис.

Однако после подсчета голосов членов комитета было решено больше о длительности гимна не дискутировать и на общее обсуждение депутатов этот вопрос не выносить.