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Заседание комитета ЗСПК по социальной политике и защите прав граждан. Фото: предоставлено пресс-службой ЗСПК

К решению проблемы бродячих животных в Приморье нужно привлекать НКО - Александр Ролик

Председатель ЗСПК предлагает изменить закон о некоммерческих организациях

21 марта, PrimaMedia. На очередном заседании комитета Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан спикер приморского парламента Александр Ролик выступил с предложением привлечь к решению проблемы бродячих животных некоммерческий сектор. Так, он инициировал организацию грантовой системы поддержки заинтересованных социально ориентированных НКО, сообщает ИА PrimaMedia.

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Вопрос об организации специальных грантов для СО НКО был поднят в рамках рассмотрения вопроса о внесении изменений в закон о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций Приморского края. Сам законопроект был рассмотрен в первом чтении и касался юридического уравнивания понятий "волонтерство" и "добровольничество".

Присутствовавший на заседании комитета председатель ЗСПК Александр Ролик отметил, что этот правовой акт нуждается во внесении еще ряда изменений.

"Мы буквально позавчера проводили совещание у врио губернатора по вопросу реализации на территории Приморского края закона о передаче полномочий органам местного самоуправления по отлову и содержанию бродячих животных. Вы знаете, это проблема общая для всего Приморского края. Она затрагивает всех депутатов, особенно когда мы работаем на территории. У меня не было ни одного приема, когда люди не обращались бы к данной проблеме.

От глав муниципальных образований и общественных объединений поступило предложение выделить отдельное направление по привлечению некоммерческих организаций к решению этой проблемы путем предоставления им грантов в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Чтобы на эти средства можно было создавать соответствующие питомники и лечебницы", — прокомментировал свою инициативу Александр Ролик.

Он обратился к директору департамента внутренней политики Павлу Ясевичу с просьбой проработать вопрос и рассмотреть возможность внесения таких изменений в закон, чтобы для выделения грантов заинтересованным НКО появилась правовая основа.

"Эта тема нам известна и понятна. Переданные муниципалитетам полномочия не обеспечены достаточными денежными средствами и не могут быть реализованы в полном объеме. Поэтому, конечно, некоммерческий сектор сюда надо вовлекать, это окажет существенную поддержку в более эффективной реализации этих полномочий", — согласился со спикером ЗСПК директор департамента внутренней политики Павел Ясевич.

Александр Ролик также отметил, что приморские парламентарии готовят обращение в Государственную Думу о том, что необходимо ускорить принятие на федеральном уровне закона, регламентирующего обращение с безнадзорными животными. Председатель ЗСПК добавил, что соответствующее обращение в ГД будет рассмотрено на ближайшем заседании законодательного собрания.

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