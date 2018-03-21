Детям-сиротам Владивостока выделят по 5 тысяч рублей на аренду жилья

Пять тысяч - на съем жилья во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Выпускникам интернатов в других муниципалитетах полагается по три тысячи рублей

21 марта, PrimaMedia. Прокурор Приморского края инициировал принятие закона о предоставлении компенсации детям-сиротам расходов на съем жилых помещений. Поскольку процесс обеспечения собственным жильем этой категории граждан продвигается крайне медленно, было решено назначить ежемесячные выплаты для сирот из Владивостока – по пять тысяч рублей, для выпускников интернатов из других районов края – по три тысячи рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Законодательную инициативу депутатам комитета ЗСПК по социальной политике и защите прав граждан представила старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Виолетта Дорожкина.

"Уровень социальной напряженности среди названной категории лиц достиг предельной точки. На сегодняшний день в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории края и имеющих право на получение жилого помещения, включено более 6,5 тысяч человек. Из них право на получение уже сейчас имеют порядка пяти тысяч. Как все мы знаем, низкий темп предоставления жилья не позволяет реализовать в полном объеме предоставленное право. По подсчетам для того, чтобы обеспечить жильем этих граждан требуется больше 6 млрд рублей. При этом бюджетом края на эти цели предусматривается порядка 900 млн рублей. Всем известно, что на протяжении ряда лет не принимается эффективных мер к полному освоению этих средств", — обосновала законодательную инициативу Виолетта Дорожкина.

Она сообщила, что для соблюдения прав детей-сирот необходимо ввести дополнительную меру социальной поддержки и компенсировать расходы на найм жилых помещений. Законопроект предусматривает ежемесячное выделение средств детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста на съем жилья: по пять тысяч рублей для жителей Владивостока и по три тысячи рублей – для жителей других районов края.

В тексте законопроекта предусмотрено предоставление ежемесячной компенсации в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Во Владивостоке в очереди на получение жилья стоят 694 выпускника интернатов. Расходы бюджета на компенсацию съема жилья для них составят 41,64 млн рублей ежегодно. В аналогичном списке по краю состоит 4431 человек, на них в бюджете должно быть предусмотрено 159,516 млн рублей ежегодно.

Таким образом исполнение закона о компенсации найма жилых помещений для детей сирот потребует ежегодного выделения из бюджета 201,156 млн рублей ежегодно.

Во время обсуждения законопроекта представитель прокуратуры отметила, что изначально планировалось определить ежемесячные выплаты компенсации в размере 10 тысяч рублей для Владивостока и пять тысяч для других муниципалитетов, однако сумма оказалась слишком велика для дефицитного бюджета Приморья.

"Этот вопрос крайне болезненный и для органов власти и для тех наших граждан, которые попадают под эту категорию. Много проблем, связанных и с приобретением квартир, и со строительством квартир. Хочу напомнить, что на январской сессии приняли в первом чтении поправки в закон о регулировании земельных отношений. Они предусматривают упрощенный порядок предоставления земли под строительство домов, часть жилого фонда которых будет передана обманутым дольщикам и сиротам, оставшимся без попечения родителей", — высказался председатель ЗСПК Александр Ролик.

Он выразил надежду, что комплекс принятых законодательных решений позволит урегулировать ситуацию.

Депутаты комитета в первом чтении приняли законопроект о назначении компенсации детям-сиротам расходов на найм жилых помещений.