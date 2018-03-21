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Водитель фуры погиб при столкновении с другим грузовиком в Приморье. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по ПК

Водитель фуры погиб при столкновении с другим грузовиком в Приморье

Другие участники ДТП не пострадали

21 марта, PrimaMedia. 41-летний житель поселка Прогресс Амурской области на грузовом автомобиле Тойота Дюна в районе села Сальское Дальнереченского района врезался в грузовк Хино. От полученных травм водитель Тойоты скончался в реанимационном отделении центральной городской больницы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Проезжая по мосту через реку Большая Уссурка, водитель Тойота Дюна не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовиком Хино, припаркованным на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией.

Пассажир грузовика Тойота Дюна и 25-летний водитель большегруза Хино, житель Иркутской области, травм не получили.

Общий водительский стаж погибшего составил 23 года, фактов привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД не выявлено.

В настоящее время полиция проводит проверку. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам экспертиз и доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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