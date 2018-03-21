"Хотелки" Крууза в департаменте строительства ПК исполнялись мимо Ежова - Максим Веденев

Олег Ежов в суде. Фото: ИА PrimaMedia

Ио директора департамента градостроительства свидетельствует по делу Олега Ежова

21 марта, PrimaMedia. Исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев выступил в суде по делу бывшего губернатора Олега Ежова в качестве свидетеля. На судебном заседании 21 марта он рассказал об интригах внутри департамента и последствиях для чиновников за "недоосвоение" бюджета. Заседание закончилось продлением домашнего ареста Олегу Ежову еще на три месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

В качестве свидетеля Максима Веденева вызвало обвинение, но затем оно отказалось от его показаний – после этого чиновника решила заслушать другая сторона. Он работает в департаменте с 2014 года и наблюдал сложные отношения в то время, когда были подписаны злополучные документы.

Свидетель косвенно подтвердил доводы защиты о том, что Олег Ежов, возможно, не знал о недостроенном пожарном депо, когда подписывал акт о приемке работ. По словам главы департамента, проверкой формы на соответствие объему выполненных работ занималось КППК "Примкрайстрой", а в департаменте градостроительства нет специалиста, который мог бы выполнить эту работу. Как он отметил, для всех очевидно, что "подписать такие документы – значит, оказаться на скамье подсудимых".

"В департаменте не было практики подписания форм вперед за невыполненные работы. Если и были такие моменты, только если КППК представила формы о том, что объемы выполнены. Ни один здравомыслящий директор этого не сделает, поскольку существует целый комплекс внутренних проверок. Подписать формы, зная, что они не соответствуют объему – то самое уголовное дело", – сказал Максим Веденев.

Свидетель заявил в суде, что "при Ежове" среди чиновников в департаменте появилось напряжение. На его место планировали назначить Игоря Сологуба. Когда должность занял Олег Ежов, это вызвало негативную реакцию директора КППК Александра Крууза и бывшего вице-губернатора Владимира Балана. Они находились между собой в приятельских отношениях.

"Отношения дружеские и даже более чем дружеские. Крууз заходил к вице-губернатору Балану, открывая дверь ногой. Они были то ли сослуживцами, то ли работали вместе раньше. Информацию Крууза Балан воспринимал как заведомо верную. Назначение Ежова стало неожиданностью, появилось негласное противодействие со стороны обоих. На совещаниях игнорировались требования Ежова, и фактически через головы, в том числе моему отделу, давались команды исполнять "хотелки" Крууза", – рассказал Максим Веденев.

Обвиняемый поинтересовался у свидетеля, если бы Крууз получил от Ежова неправильный приказ, мог бы он его саботировать? Максим Веденев отметил, что так часто и происходило.Например, игнорировались требования вице-губернатора о программе "жилье молодой семье".

Кроме того, он рассказал, что финансирование объектов часто переносили на следующий отчетный период из-за неисполнения подрядчиками обязательств. Инициатором этого механизма выступало КППК, а практика его применения была широкой и работала постоянно. При этом, по его словам, на его памяти за перенос бюджета ни один из чиновников не был наказан.

Максим Веденев предположил, что ситуация с пождепо в Новопокровке, строительство которого не укладывалось в сроки, могла решиться также, поскольку процедура переноса средств была отработана, если бы не "заинтересованность каких-либо лиц". Кроме того, по словам свидетеля, в то время для завершения строительства было достаточно средств. На достройку объекта требовалось чуть более 6 млн рублей.

По итогу заседания Олегу Ежову продлили домашний арест еще на три месяца – до 27 июня. Судья по просьбе подсудимого было изменено время его прогулок с дневного на вечернее, сейчас оно составляет два часа с 18 до 20. Также подсудимому позволили изменить маршрут для прогулки, чтобы он мог встречать после школы и провожать домой через частный сектор свою 9-летнюю дочь.

Напомним, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО "Приморье Девелопмент" был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013–2020 гг". Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке работ подписаны. Также произведена оплата в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 24,5млн рублей. Последнюю подпись в акте поставил работающий тогда директором департамента градостроительства Олег Ежов, он этого и не отрицает. Но ведь он на тот момент и представить не мог, что пождепо не построено, ведь к нему документы поступили уже с визами ответственных должностных лиц. Стоит отметить, что многие участники этой истории попали под уголовные дела.