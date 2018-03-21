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Погрузка угля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт» отправил на экспорт 5 млн тонн угля с начала 2018 года

5-миллионная тонна вошла в судовую партию балкера Annabell типа panamax

21 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", 19 марта отгрузил на экспорт 5 млн тонн угля с начала 2018 года. В 2017 году аналогичный показатель был достигнут 22 марта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

5-миллионная тонна вошла в судовую партию балкера Annabell типа panamax, который возьмет на борт 72 тысячи тонн угля высокого экспортного качества и отправится в Малайзию.

С 1 января по 19 марта 2018 года стивидорная компания выгрузила 67,5 тысяч полувагонов угля. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 76% (51,2 тысячи единиц).

С начала 2018 года обработано 126 балкеров, среди них — 53 (42%) типа panamax и 10 (8%) типа capesize. Самым крупнотоннажным стал сухогруз FPMC B Harmony типа capesize дедвейтом более 180,2 тысячи тонн и длиной 295 метров, взявший на борт 143 тысячи тонн угля и отправившийся в Тайвань.

За неполных три месяца уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Тайланд, Вьетнам и Мьянму. Лидером по объему импорта стала Южная Корея, на долю которой пришлось 35%.

Отметим, 19 марта 2018 года АО "Восточный Порт" установило рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 096 полувагонов, превысив норму ОАО "РЖД" в 1 070 полувагонов. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 80% (888 единиц). Общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тысячу тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта 2017 года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тысяч тонн угля.

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