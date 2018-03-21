До матча осталось

Общество. 15:55

В России обжалование проведения обысков может стать возможным

Министерство юстиции уже начало заниматься разработкой соответствующих поправок

21 марта, PrimaMedia. Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Министерство юстиции уже начало заниматься разработкой соответствующих поправок. Планируется, что законопроект будет направлен в правительство в октябре этого года, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

На сегодняшний день обжаловать действия силовых структур возможно, однако при наличии разрешения суда оперативно-разыскные мероприятия считаются легальными. При этом оспорить судебное разрешение и получить компенсацию невозможно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал это нарушением Конвенции о защите прав человека, уточняют "Известия".

Кроме того, в ЕСПЧ не требуют уведомлять подозреваемого об обыске заблаговременно. Согласно законопроекту, суд будет выдавать разрешение на обыск при наличии реальных доказательств его необходимости.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

12:45

Экс-директора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова выпустили из СИЗО

12:55

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

20 марта, 18:40

Проверок меньше, штрафы – выше: как предприниматели Приморья пережили 2017 год

09:15

Японская Okura представила властям Приморья проект достройки Hyatt во Владивостоке

13:55

Задержание замначальника Дальневосточной таможни подтвердили официально
Отсчет пошел: новый Генплан Владивостока принят – что дальше?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia