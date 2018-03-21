В России обжалование проведения обысков может стать возможным

21 марта, PrimaMedia. Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Министерство юстиции уже начало заниматься разработкой соответствующих поправок. Планируется, что законопроект будет направлен в правительство в октябре этого года, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".
На сегодняшний день обжаловать действия силовых структур возможно, однако при наличии разрешения суда оперативно-разыскные мероприятия считаются легальными. При этом оспорить судебное разрешение и получить компенсацию невозможно.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал это нарушением Конвенции о защите прав человека, уточняют "Известия".
Кроме того, в ЕСПЧ не требуют уведомлять подозреваемого об обыске заблаговременно. Согласно законопроекту, суд будет выдавать разрешение на обыск при наличии реальных доказательств его необходимости.