В 2019 году в России появится первое электросудно

Сейчас идет завершение научно-изыскательских работ и проект проходит экономическое обоснование

21 марта, PrimaMedia. ФГБУ "Канал имени Москвы" намерено обвить технический флот за счет создания судна на электротяге. "Спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года", – заявил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом сообщили в пресс-службе организации. Также отмечается, что сейчас идет завершение научно-изыскательских работ и проект проходит экономическое обоснование.

Как пишет "Интерфакс", в пресс-службе заявили о 60-ти млн стоимости проекта.

Для России "Канал имени Москвы" будет первопроходцем в области отечественного проектирования, строительства и эксплуатации судов на электротяге.

Судно с возможностью автономного плавания не менее трех суток сможет видоизменяться для решения разнообразных задач.

Руководитель учреждения также подчеркивает его экологичность и экономичность.

Отмечается, что ФГБУ "Канал имени Москвы" выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3 842 км водных путей.