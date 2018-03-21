Памятник Чехову установят во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии

Он появится в Чеховском сквере

21 марта, PrimaMedia. Памятник великому писателю Антону Павловичу Чехову появится во Владивостоке в Чеховском сквере (Набережная, 10). Эскизы будущего памятника глава города Виталий Веркеенко обсудил с главным архитектором Владивостока — Анатолием Мельником и меценатом, который по собственному желанию выделил деньги на этот объект, Александром Кирилюком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Чеховский сквер во Владивостоке открыли в 2012 году, у него было просто название в честь великого писателя. А теперь есть возможность стать Чеховским по настоящему, — отметил Анатолий Мельник, — Работа над памятником ведется уже больше года. В данный момент на 3D принтере сделан макет. Он находится в мастерской города Красноярска".

По словам главного архитектора, при слаженной и оперативной работе памятник можно будет установить уже в этом году. И у него есть все шансы стать новым местом притяжения горожан. Ведь Чехов — частичка нашей истории. Он когда-то был во Владивостоке во время путешествия на Сахалин. Скульптором нового памятника стал Петр Чегодаев. Он же делал скульптуру Владимира Высоцкого в Театральном сквере Владивостока. Чехов у него получился живым, он как будто спускается к морю.

"Очень здорово, что во Владивостоке есть такие неравнодушные горожане, — поблагодарил мецената Виталий Веркеенко, — Я считаю, что наш город должен развиваться во всех сферах, в том числе и культурной".

Напомним, Чеховский сквер был открыт 14 августа 2012 года. В ходе реконструкции там провели большой объем работ – строители восстановили лестницу, которая ведет к гостинице, сделали пешеходные дорожки, установили лавочки и фонари на литых опорах. Решение о присвоении скверу имени Чехова было принято на заседании комиссии по городской топонимике. С этим сквером связана одна из городских легенд. Возможно, именно с этого места знаменитый писатель Антон Чехов во время своего визита во Владивосток любовался морем и наблюдал за китом, который "ходил по бухте и плескал хвостищем".