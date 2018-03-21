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Общество. 16:55

Ученые нашли способ предотвратить преждевременное старение

Этот процесс можно обратить благодаря витамину D

21 марта, PrimaMedia. Американские исследователи проанализировали механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона‐Гилфорда, в ходе которого кожа и внутренние органы преждевременно стареют. Работа была опубликована на портале EurekAlert, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Ученые из Сант-Луисского университета в США заключили, что в ходе преждевременного старения происходит нарушение в делении клеток и в работе иммунной системы.

Иследователи выяснили, что этот процесс можно обратить благодаря витамину D, поскольку он способен улучшить состояние клеток, при этом омолодив их.

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