Объявлено о планах Кремля в отношении большинства российских губернаторов

Объявлено о планах Кремля по поводу будущего губернаторов. Фото: pixabay.com

Смена глав регионов может произойти в ряде регионов

21 марта, PrimaMedia. Администрация президента не планирует значительного числа досрочных отставок губернаторов к единому дню голосования, который состоится в сентябре 2018 года. Об этом рассказали три близких к Кремлю источника. Речь может идти о точечных заменах, уточнили два из них, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Смена губернаторов может произойти в ряде регионов, где в этом году у глав истекают полномочия; в отставку также могут отправить кого-либо из "возрастных" региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти, а такие тоже есть, поясняет один из близких к администрации президента собеседников РБК.

Таким образом, не предполагается повторения ситуации осени прошлого года, когда свои посты покинули главы 11 регионов: Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской областей, Приморского и Красноярского краев, Ненецкого автономного округа и Дагестана. К большинству досрочно отставленных были те или иные претензии со стороны федерального центра; в ряде регионов замены были произведены из-за конфликта элит, который мог сказаться на результатах президентских выборов, а глава Псковской области Андрей Турчак перешел на позицию секретаря генсовета "Единой России". В декабре прошлого года произошла еще одна досрочная губернаторская отставка: глава Воронежской области Алексей Гордеев был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе.



Досрочные выборные кампании во всех этих регионах пройдут в сентябре. Кроме того, еще в восьми регионах, где у губернаторов истекают полномочия, пройдут плановые выборы: это Москва и Подмосковье, Владимирская, Магаданская области, Чукотка, Хакасия, Хабаровский край и Ингушетия.



В общей сложности в единый день голосования в сентябре 2018 года выборы пройдут в 20 регионах. Прямые выборы пройдут в 17 регионах, а в трех — НАО, Дагестане и Ингушетии — глав изберут законодательные собрания.

Слишком много выборов



Избирательных кампаний этим летом и так будет слишком много, поэтому в Кремле считают нецелесообразным устраивать новую массовую чистку губернаторского корпуса, сказал РБК один из близких к администрации президента источников. В том числе предстоят выборы в таких сложных и важных субъектах, как Москва и Московская область, добавил он.



При этом у ряда исполняющих обязанности губернаторов, которые были назначены прошлой осенью и которым предстоит избраться в сентябре, есть проблемы — не все из них приняты элитами регионов, говорит другой собеседник, близкий к Кремлю, уточняя, что сложная ситуация, например, у и.о. губернатора Ивановский области Станислава Воскресенского и у и.о. главы Новосибирской области Андрея Травникова. Помимо того, на эту осень запланированы выборы в заксобрания 16 регионов, модерировать все это вместе будет сложно, и в Кремле не хотят усложнять ситуацию массовыми отставками, говорит РБК еще один близкий к Кремлю источник.

Массовых досрочных отставок глав регионов не стоит ждать еще и потому, что предыдущая волна была необходима в том числе в преддверии президентских выборов: перед ними Кремлю важно было показать электорату, что в президентской команде происходит омоложение, рассказывает один из источников РБК.

Прошли экзамен



Отставки губернаторов были бы, если б кто-то из них провалил президентскую кампанию, но этого не случилось, считает политолог Андрей Колядин. "Даже во Владимирской области, где многие до выборов прогнозировали провал, губернатор Орлова сумела консолидировать элиты и показать нормальный результат (Владимир Путин, по данным ЦИК, получил там 76,77% голосов, явка — 72,17%. — РБК). То же самое произошло с Дубровским (губернатор Челябинской области; за Путина — 73% голосов, явка — 66,41%. — РБК)", — приводит он примеры.



Даже в тех регионах, где по сравнению с большинством субъектов действующий президент показал относительно низкие результаты, — в Якутии, Коми, Хакасии — на самом деле итоги неплохие, уверен эксперт. "Эти регионы отстали от общего результата, оказавшись в аутсайдерах, но они выполнили свои обязательства — провести кампанию без нарушений, с нормальной явкой", — говорит Колядин. Кремль, по его словам, прогнозировал, что явка будет приближена к уровню 2012 года (65,3%), "и они [регионы-аутсайдеры] пришли к этому результату".



Поскольку, исходя из общего качества прошедшей кампании, проштрафившихся нет, то нет необходимости учитывать и дополнительные факторы, которые играли роль при принятии решений об отставках осенью прошлого года, например войну элит, говорит Колядин. "Тогда были опасения, что в ряде регионов элиты будут вредить губернатору и в итоге это скажется на результатах президентских выборов", — пояснил он.



Исключать новых отставок губернаторов в преддверии нового единого дня голосования нельзя, но скорее это будут отставки глав субъектов по состоянию здоровья или тех, кого заменят "по экстраординарным причинам": например, если губернатор попадется на получении взятки, резюмирует эксперт.



Логика Кремля понятна, и, скорее всего, количество регионов, в которых должны будут пройти губернаторские выборы, действительно резко не вырастет, говорит политолог Виталий Иванов. "С большой долей вероятности можно говорить, что глав регионов заменят в ряде субъектов, где выборы должны пройти в плановом порядке. Это не связано с прошедшей президентской кампанией, а имеет отношение к давним ситуациям", — полагает эксперт.