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Общество. 17:00

Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта в России

Большая часть из тех, кто сдает экзамен досрочно — выпускники прошлых лет

21 марта, PrimaMedia. Волна досрочных экзаменов ЕГЭ по информатике и географии запущена 21 марта 2018 года. ЕГЭ по информатике сдадут досрочно около 4,2 тысячи человек. Математику при этом будут сдавать 2,7 тысячи школьников, а географию около 1,5 тысячи, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Рособрнадзор. Большая часть из тех, кто сдает экзамен досрочно — выпускники прошлых лет.

В среду в стране откроется всего 227 пунктов проведения Единого государственного экзамена. Каждый из кабинетов будет оснащен камерой видеонаблюдения, которая будет работать в онлайн-режиме. Кроме того, будет использована технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях и сканирования работ.

Свои результаты участники узнают не позднее 4 апреля. В основном школьники сдают ЕГЭ в период с 28 мая по 2 июня.

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