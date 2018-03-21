Неуклюжий вор застрял в дверях во время ограбления

Кадры с неудачным преступлением попали на камеру видеонаблюдения

21 марта, PrimaMedia. В австралийском городе Мельбурн неизвестный решил ограбить один из торговых центров, однако при осуществлении задумки застрял в дверях. Кадры с неудачным ограблением попали на камеру видеонаблюдения, сообщил портал News.com.au, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

На кадрах видно, как злоумышленник собирается попасть в торговый центр через закрытую стеклянную дверь, но между створками сначала застревает его нога, а после — рюкзак.

Однако на этом неудачи незадачливого грабителя не закончились. После того, как австралиец направился на нижний этаж, он решил перепрыгнуть через поручни эскалатора, но зацепился и упал.

Дойдя до книжного магазина, злоумышленник выломал дверь и забрал сейф, с трудом дотащив его до выхода.

Сообщается, что в настоящее время грабитель пока не был арестован.