Особняк "Лангелитье-Суворова" на Пологой восстановили, заменив почти все кирпичи фасада

Восстановленный особняк на Пологой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На замену везли тоже не простой, а исторический кирпич из Подмосковья (ФОТО)

21 марта, PrimaMedia. Реставрация исторического и архитектурного памятника по адресу Пологая, 67 во Владивостоке, близится к завершению. На сегодня здание практически полностью восстановлено с помощью привезенных из Подмосковья исторических кирпичей, сообщает ИА PrimaMedia.

Восстановление здания постройки конца XIX века стало сложным, трудоемким и, вследствие этого, дорогостоящим проектом. Заказчиком выступило федеральное учреждение "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", получившее особняк в оперативное управление в 2015 году. Проект реставрации оценили в 67 млн рублей, на завершение первой очереди выделили 46 млн. Реставраторам пришлось почти полностью разобрать наружный слой старой кирпичной кладки фасада – столетние необожженные кирпичи промерзли, выкрошились и не подлежали восстановлению.

"Они буквально превратились в труху, — рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia главный архитектор проекта Дмитрий Остапчук. – Но восстанавливали наружный слой тоже не новыми кирпичами, а историческими, которые привезли, насколько мне известно, из Подмосковья, разобрав дома дореволюционной постройки. Старый кирпич от современного отличается тем, что его удобно пилить – он не ломается. А у современного есть жесткая кромка, лишающая его пластичности. При реставрации на Пологой, 67 меняли только наружный слой фасада, а внутри стен сохранились те самые кирпичи, из которых когда-то был построен особняк".

По словам архитектора, первая очередь реставрации завершилась, вторая предполагает работы по благоустройству территории и обустройство коммуникаций.

Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Исторический особняк на Пологой отреставрировали. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 12

Ранее ИА PrimaMedia рассказывало о спорности наименования исторического здания-памятника на Пологой. Официально ему присвоено наименование "Жилой особняк Иоганна Лангелитье". Однако приморский краевед Дмитрий Анча провел исследование архивов – и убедился, что немецкий купец Лангелитье не имел к этому зданию никакого отношения.

Дмитрий Анча утверждает, что по окончании реставрационных работ в особняке Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры организует экспертизу для присвоения памятнику подлинного исторического названия.

"Если так, то "Жилой особняк Иоганна Лангелитье" официально станет "Жилым особняком Михаила Ивановича Суворова", а совсем уж точно – "Доходным домом М.И. Суворова" – владивостокского 1-й гильдии купца, самого крупного благотворителя в дореволюционной истории города", — написал он летом прошлого года в Facebook.

По распространенной версии, здание на Пологой, 67 было построено купцом первой гильдии Иоганном Лангелитье в 1896 году, в 1903 было продано Михаилу Суворову под доходный дом. После национализации в 1924 году особняк был передан в муниципальный жилой фонд.