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Рубка деревьев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Как президент губернатору: на главу Приморья вышли с «зеленым щитом»

Съездив в Москву, активист Сергей Мильвит заявил Андрею Тарасенко о необходимости срочно поставить на кадастровый учет леса Владивостока

21 марта, PrimaMedia. Президент зарегистрированного в начале марта этого года Фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин", член Общественной палаты ПК Сергей Мильвит во вторник, 20 марта, обратился к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с письменным заявлением, в котором подверг резкой критике позицию краевых чиновников в отношении владивостоксих лесов и недавно подписанный главой региона Генплан краевого центра, сообщает ИА PrimaMedia (копия письма имеется в распоряжении редакции). По оценке господина Мильвита, с 2002 года леса Владивостока пребывают вне правового поля, что ведет к масштабным хищениям государственной земельной собственности. Первым шагом к решению проблемы активист считает немедленную постановку земли четырех городских лесничеств (19,7 тысяч га) на кадастровый учет, о чем и просит врио губернатора.

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"На протяжении с 2002 года предполагается, что идет хищение земельных участков в Приморском крае, это показывает свою не способность краевых властей решить данную проблему, кроме того возможен и личный интерес группы лиц краевого и городского уровня. Предполагаем, на этих землях расположены и построены незаконно строения и уничтожены деревья на государственной, "неразграниченной", по неизвестной причине земле. А это халатность — в первую очередь соответствующих департаментов. Точная площадь земельных участков, которая требует срочной постановки на учет 19 788 га", — говорится в заявлении Сергея Мильвита (здесь и далее орфография и пунктуация оригинального текста сохранены – ред.).

Исходя из вышесказанного, автор заявления делает вывод, что утвержденный постановлением администрации ПК № 61-ПА от 12 февраля 2018 года Генплан Владивостока "является недействительным и несогласованным".

"Тем самым, предполагаем, что подписывая его, Вас подставляют, ваши подчиненные строят будущее Приморского края под свои личные интересы. Как и незаконно утвержденный генеральный план Владивостокского городского округа в 2008 году", — пишет Мильвит.

Кроме того, член Общественной палаты ПК напоминает главе исполнительной власти в регионе, что ранее краевая ОП направляла врио губернатору письмо о ситуации с городскими лесами, на котором, по утверждению Мильвита, была поставлена резолюция "Срочно разобраться!". Однако подчиненные Тарасенко, считает общественник, не разобрались и "сделали все по-своему".

Автор заявления также информирует адресата, что вопрос о "зеленом щите" Владивостока изложен в многостраничном докладе Фонда, направленном 15 марта этого года в администрацию президента РФ.

Комментируя свое заявление на имя врио губернатора, Сергей Мильвит сообщил корр. ИА PrimaMedia, что в "рамках работы Фонда развития Владивостока" активист в начале марта совершил поездку в Москву.

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— Целью поездки было установление деловых связей с высшими надзорными и контролирующими органами для моментальной обратной связи по проблемам Владивостока, — рассказал Мильвит. — Удалось лично познакомиться с заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергеем Валерьевичем Качаевым, председателем Общественного совета при Минвостокразвитии Сергеем Владиленовичем Габестро, руководителем проекта "Экологический пресс-центр" Светланой Васильевой, куратором проектного офиса Общественного совета при Минвостокразвитии. Верховым Антоном Станиславовичем. Было много встреч в ФСБ, Генпрокуратуре РФ, но — по понятным причинам – имена, звания и должности не разглашаю. Кроме того, удалось установить надежный рабочий контакт с редакциями целого ряда федеральных СМИ.

Общественная палата Приморья проголосовала за создание "зеленого щита" вокруг Владивостока

От ИА PrimaMedia напомним, что 24 ноября 2018 года Общественная палата Приморского края большинством голосов поддержала инициативу ОНФ о создании "зеленого щита" вокруг Владивостока – то есть лесопаркового защитного пояса в границах лесов Садгородского, Седанкинского, Лазурного и Островного лесничеств.Решение ОП было оформлено протоколом и направлено в Законодательное собрание Приморского края.

14 декабря Сергей Мильвит принял участие в ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где озвучил главе государства в том числе и свое видение ситуации с владивостокскими лесами, представившись как президент Фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин".

Отвечая Мильвиту "как президент президенту", Путин, в частности, коснулся темы "глубокой криминализации региона" и пообещал постепенно привести "там все в чувство".

23 января 2018 года в Общественную палату ПК поступило письмо за подписью исполняющего на тот момент обязанности председателя ЗС ПК Дмитрия Новикова, в котором общественникам было отказано в рассмотрении протокола о поддержке инициативы ОНФ по созданию "зеленого щита" Владивостока – в связи с "отсутствием мотивированного ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса" и по ряду других причин.

Справка: леса Владивостокского лесничества на территории Владивостокского городского округа (ВГО) расположены на полуострове Муравьева-Амурского и 23 островах залива Петра Великого. Внутри ВГО Владивостокское лесничество делится на четыре части: Садгородское, Седанское, Лазурное и Островное лесничества. На 2008 год, как следует из лесохозяйственного регламента, их площади составляли 7136, 4381, 5774 и 2497 гектаров соответственно. В сумме – 19 788 га хвойно-широколиственных лесов, половина из которых — краснокнижные, их вырубка запрещена.

Функции управления лесами Владивостокского лесничества законом возложены на департамент лесного хозяйства при администрации края (ранее управление лесным хозяйством). Распоряжаться не поставленными на кадастровый учет лесами Владивостокского городского округа — имеют статус неразграниченных территорий — может только департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. По информации на ноябрь 2017 года, на кадастровом учете стояло 873,3 га лесов ВГО.

На особом положении находятся леса Минобороны — 16 194 га в пределах ВГО. Этот массив военные получили от бывшего владивостокского лесхоза постановлением правительства РФ от 2 февраля 1998 года №135. Контроль за лесами уполномочено осуществлять 247-е военное лесничество при ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Минобороны.

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