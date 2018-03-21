Как президент губернатору: на главу Приморья вышли с «зеленым щитом»

Рубка деревьев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Съездив в Москву, активист Сергей Мильвит заявил Андрею Тарасенко о необходимости срочно поставить на кадастровый учет леса Владивостока

21 марта, PrimaMedia. Президент зарегистрированного в начале марта этого года Фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин", член Общественной палаты ПК Сергей Мильвит во вторник, 20 марта, обратился к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с письменным заявлением, в котором подверг резкой критике позицию краевых чиновников в отношении владивостоксих лесов и недавно подписанный главой региона Генплан краевого центра, сообщает ИА PrimaMedia (копия письма имеется в распоряжении редакции). По оценке господина Мильвита, с 2002 года леса Владивостока пребывают вне правового поля, что ведет к масштабным хищениям государственной земельной собственности. Первым шагом к решению проблемы активист считает немедленную постановку земли четырех городских лесничеств (19,7 тысяч га) на кадастровый учет, о чем и просит врио губернатора.

"На протяжении с 2002 года предполагается, что идет хищение земельных участков в Приморском крае, это показывает свою не способность краевых властей решить данную проблему, кроме того возможен и личный интерес группы лиц краевого и городского уровня. Предполагаем, на этих землях расположены и построены незаконно строения и уничтожены деревья на государственной, "неразграниченной", по неизвестной причине земле. А это халатность — в первую очередь соответствующих департаментов. Точная площадь земельных участков, которая требует срочной постановки на учет 19 788 га", — говорится в заявлении Сергея Мильвита (здесь и далее орфография и пунктуация оригинального текста сохранены – ред.).

Исходя из вышесказанного, автор заявления делает вывод, что утвержденный постановлением администрации ПК № 61-ПА от 12 февраля 2018 года Генплан Владивостока "является недействительным и несогласованным".

"Тем самым, предполагаем, что подписывая его, Вас подставляют, ваши подчиненные строят будущее Приморского края под свои личные интересы. Как и незаконно утвержденный генеральный план Владивостокского городского округа в 2008 году", — пишет Мильвит.

Кроме того, член Общественной палаты ПК напоминает главе исполнительной власти в регионе, что ранее краевая ОП направляла врио губернатору письмо о ситуации с городскими лесами, на котором, по утверждению Мильвита, была поставлена резолюция "Срочно разобраться!". Однако подчиненные Тарасенко, считает общественник, не разобрались и "сделали все по-своему".

Автор заявления также информирует адресата, что вопрос о "зеленом щите" Владивостока изложен в многостраничном докладе Фонда, направленном 15 марта этого года в администрацию президента РФ.

Комментируя свое заявление на имя врио губернатора, Сергей Мильвит сообщил корр. ИА PrimaMedia, что в "рамках работы Фонда развития Владивостока" активист в начале марта совершил поездку в Москву.

— Целью поездки было установление деловых связей с высшими надзорными и контролирующими органами для моментальной обратной связи по проблемам Владивостока, — рассказал Мильвит. — Удалось лично познакомиться с заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергеем Валерьевичем Качаевым, председателем Общественного совета при Минвостокразвитии Сергеем Владиленовичем Габестро, руководителем проекта "Экологический пресс-центр" Светланой Васильевой, куратором проектного офиса Общественного совета при Минвостокразвитии. Верховым Антоном Станиславовичем. Было много встреч в ФСБ, Генпрокуратуре РФ, но — по понятным причинам – имена, звания и должности не разглашаю. Кроме того, удалось установить надежный рабочий контакт с редакциями целого ряда федеральных СМИ.

От ИА PrimaMedia напомним, что 24 ноября 2018 года Общественная палата Приморского края большинством голосов поддержала инициативу ОНФ о создании "зеленого щита" вокруг Владивостока – то есть лесопаркового защитного пояса в границах лесов Садгородского, Седанкинского, Лазурного и Островного лесничеств.Решение ОП было оформлено протоколом и направлено в Законодательное собрание Приморского края.

14 декабря Сергей Мильвит принял участие в ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где озвучил главе государства в том числе и свое видение ситуации с владивостокскими лесами, представившись как президент Фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин".

Отвечая Мильвиту "как президент президенту", Путин, в частности, коснулся темы "глубокой криминализации региона" и пообещал постепенно привести "там все в чувство".

23 января 2018 года в Общественную палату ПК поступило письмо за подписью исполняющего на тот момент обязанности председателя ЗС ПК Дмитрия Новикова, в котором общественникам было отказано в рассмотрении протокола о поддержке инициативы ОНФ по созданию "зеленого щита" Владивостока – в связи с "отсутствием мотивированного ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса" и по ряду других причин.

Справка: леса Владивостокского лесничества на территории Владивостокского городского округа (ВГО) расположены на полуострове Муравьева-Амурского и 23 островах залива Петра Великого. Внутри ВГО Владивостокское лесничество делится на четыре части: Садгородское, Седанское, Лазурное и Островное лесничества. На 2008 год, как следует из лесохозяйственного регламента, их площади составляли 7136, 4381, 5774 и 2497 гектаров соответственно. В сумме – 19 788 га хвойно-широколиственных лесов, половина из которых — краснокнижные, их вырубка запрещена.

Функции управления лесами Владивостокского лесничества законом возложены на департамент лесного хозяйства при администрации края (ранее управление лесным хозяйством). Распоряжаться не поставленными на кадастровый учет лесами Владивостокского городского округа — имеют статус неразграниченных территорий — может только департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. По информации на ноябрь 2017 года, на кадастровом учете стояло 873,3 га лесов ВГО.

На особом положении находятся леса Минобороны — 16 194 га в пределах ВГО. Этот массив военные получили от бывшего владивостокского лесхоза постановлением правительства РФ от 2 февраля 1998 года №135. Контроль за лесами уполномочено осуществлять 247-е военное лесничество при ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Минобороны.