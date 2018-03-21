Перевозчики Владивостока не могут договориться, что делать с льготниками

Автобусы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Администрация города видит решение в оснащении всего городского транспорта кэшбоксами

21 марта, PrimaMedia. Льготники Владивостока не могут получить компенсацию за проезд в общественном транспорте, потому что этот вопрос не урегулирован на уровне городской администрации. Об этом стало известно на комитете Заксобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан. Перевозчики города не предлагают конструктивных решений, а мэрия ждет оснащения всех автобусов города аппаратами безналичного расчета. За неисполнение закона депутаты пригрозили городским властям прокуратурой, сообщает ИА PirmaMedia.

В ходе заседания комитета депутаты рассмотрели вопрос об исполнении закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" в части обеспечения равной транспортной доступности во Владивостоке.

"У нас были обращения в прокуратуру в связи с тем, что нет на территории Владивостока проездного билета – по отдельным маршрутам, или на всем транспорте. И наши льготные категории граждан, которые могли бы получать компенсацию за проезд на территории Владивостока, их не получают, и эти вещи не урегулированы", — сообщил председатель комитета Игорь Чемерис.

О причинах сложившейся ситуации собравшимся доложил вице-мэр Владивостока Игорь Ткаченко.

"Мы неоднократно обращались к руководителям автотранспортных предприятий с рекомендацией внедрить билет длительного пользования и бесплатного проезда в городских автобусах в целом, либо в автобусах отдельного автотранспортного предприятия. Однако на сегодняшний день каких-либо конструктивных вариантов всеми 14 АТП не выработано.

Осложняется ситуация отсутствием единых методических рекомендаций по организации единого билета длительного пользования для льготных категорий граждан, механизму их реализации и учета и контроля автотранспортных предприятий. Среди автоперевозчиков Владивостока нет единого мнения о стоимости такого билета и выбора единого оператора", — сообщил Игорь Ткаченко.

Он отметил, что внедрение единого билета и организация бесплатного проезда для льготников станет возможна только после внедрения на всех автобусах города системы безналичного расчета с помощью специальной транспортной карты.

Председатель комитета Игорь Чемерис подверг резкой критике выступление заместителя главы Владивостока и пригрозил городу обращением в прокуратуру.

"Этот план мероприятий, о котором вы говорите – когда он будет реализован? Я знаю одно – льготные категории граждан на территории Владивостока, которые могли бы получать помощь из бюджета Приморского края, ее не получают. Вы эти вещи вы совершенно не учли. Не договорились с перевозчиками. Но это больше вопрос политической воли. Все это можно урегулировать. Но пока у вас нет ничего. Я хочу, чтобы вы по прибытию в администрацию города доложили наш разговор главе. Я хочу получить в адрес комитета письмо, подписанное главой города, о том, когда это будет урегулировано. И я хочу увидеть сроки. Потому что по истечении сроков я буду обращаться в прокуратуру Приморского края. У наших льготников не реализовано право по вине администрации города", — высказался депутат.

Директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева отметил, что этот вопрос уже был урегулирован в ряде муниципалитетов края и там местным главам удалось договориться с перевозчиками.

"На других территориях края такие проездные есть. В Уссурийске он стоит 1100 рублей на год, в Находке 820 рублей на год. В Артеме – 1050 рублей. В Дальнереченске – 1250 рублей. Половину стоимости льготники получают из бюджета. В Приморье на эту меру поддержки имеют право около 340 тысяч человек. Во Владивостоке проживает порядка 60% льготников края. Пользуются такой мерой около 25 тысяч", — привела данные Лилия Лаврентьева.

Председатель ЗСПК Александр Ролик также "пожурил" городскую власть за невнимательное отношение к ситуации с городскими автобусными перевозками.

"Недавно наш бюджетный комитет запросил в налоговой службе данные по городским автотранспортным предприятиям. И что мы видим? Компания "Самокат", имея 61 автобус, уплатила налог на доходы физических лиц за прошлый год в сумме аж 334 тысячи рублей. Напоминаю, что у нас налог на доходы физических лиц составляет 13% от заработной платы. Несложно посчитать, что весь расход на заработную плату у этой компании в прошлом году составил чуть больше двух миллионов рублей. Для примера, ВПОПАТ-1, имея 99 автобусов, заплатили 46 млн рублей. Большинство автотранспортных предприятий, которые привлекаются вами для транспортного обслуживания Владивостока, используют различные схемы оптимизации налогообложения", — сообщил Ролик.

Также он напомнил, что на уровне главы города идет обсуждение возможности "принять закон о статусе Владивостока как административного центра с соответствующим финансовыми вливаниями" и порекомендовал вице-мэру ответственнее относиться к пополнению бюджета.