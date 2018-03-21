Уволенного профактивиста "Примтеплоэнерго" восстановили на работе по решению суда

В январе 2018 года Ольгу Грушу уволили по причине сокращения штатов

21 марта, PrimaMedia. По решению Первореченского суда Владивостока заместителя председателя объединенной профорганизации КГУП "Примтеплоэнерго", лидера первички Шкотовского теплового района Ольгу Грушу восстановили на работе. В январе 2018 года ее уволили по причине сокращения штатов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФППК.

Уведомление о сокращении Ольга Груша, которая работала на предприятии кладовщиком, получила 30 октября 2017 года. Это известие, по ее словам, было неприятным, но отнюдь не неожиданным. Такие же "повестки" к тому моменту уже получили другие ее коллеги, профсоюзные активисты, а на председателя объединенной профорганизации "Примтеплоэнерго" Татьяну Ненюкову бывший гендиректор подала иск в Арбитражный суд — за нанесение ущерба репутации предприятия.

"Конечно, я переживала, — признается Ольга Павловна. — Проработала верой и правдой на предприятии не один десяток лет, защищала права и интересы трудового коллектива, и в результате сама осталась без работы. Найти новое рабочее место у нас в Шкотово непросто. Но я чувствовала профсоюзное плечо, верила, что не останусь без поддержки, и справедливость восторжествует".

Не сомневалась в этом и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь, которая боролась за коллегу в суде.

"Налицо прямое нарушение статьи 374 Трудового кодекса, и мы были уверены в исходе дела. За последние два года я уже сама не хуже любого юриста научилась писать исковые заявления, выступать в судах, но это, конечно, выматывает. Вот уже и руководителя, воевавшего с нами, уволили, а последствия его мести до сих пор продолжаются", — говорит Светлана Кожухарь.

Ольга Груша считает, что победа в суде и восстановление в должности важны не только для нее, но и для других членов профорганизации.

"Люди видят, что с произволом можно и нужно бороться, а если работодатель попытается отомстить — суд восстановит справедливость", — сказала она.

Светлана Кожухарь признает, что такие проблемы решаются непросто. Так, при поддержке Федерации профсоюзов Приморского края иск против Татьяны Ненюковой удалось отозвать. Но борьба за еще двух профактивистов, заместителей председателя объединенной профорганизации "Примтеплоэнерго", продолжается. Речь о лидере первички Хорольского теплового района Ольге Кириченко и заместителе председателя профорганизации Михайловского теплового района Людмиле Богатыревой.

"Бывший работодатель дошел до абсурда: чтобы уволить Кириченко, сократили должность специалиста по охране труда, которую она занимала. Ее обязанности разделили между другими сотрудниками. А ведь предприятие относится к категории опасных производственных объектов. Учитывая протяженность Хорольского теплового района, расстояние между населенными пунктами, изношенность оборудования, ситуацию нужно мониторить жестко и ежедневно. Неужели квалифицированный специалист на полноценной ставке был лишним?" — недоумевает Светлана Кожухарь.

На прошедшем в конце февраля X Приморском профсоюзном форуме председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Приморья обратилась к Михаилу Шмакову и депутату Госдумы от Приморья Виктору Пинскому с просьбой решить на законодательном вопрос защиты не освобожденных председателей первичек. Чтобы те, кто отстаивает работников своих организаций от беспредела работодателей, сами не оставались без работы

Напомним, конфликт профсоюза "Примтеплоэнерго" с работодателем разгорелся весной 2016 года, когда на предприятии решили сократить 1600 работников. Профком объединенной первичной профорганизации при поддержке Федерации профсоюзов Приморского края отстоял почти тысячу человек, но экс-руководитель создала альтернативную, "карманную" профорганизацию, заставляя работников переходить в нее. После коллектив обратился в открытом письме к экс-губернатору Миклушевскому с просьбой уволить генерального директора: задержки зарплаты на предприятии стали системными, компания обросла многомиллионными долгами, а материально-техническая база не выдерживала никакой критики.