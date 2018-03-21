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Общество. 19:05

Тарыны превратили один из подземных переходов во Владивостоке в каток

Серьезно покалечиться можно если не в нем, то на лестнице к нему (ФОТО)

21 марта, PrimaMedia. Жители Владивостока ежедневно рискуют покалечиться на лестнице, ведущей в подземный переход под Гоголевской развязкой. Да и внутри перехода не лучше – тающие тарыны превратили пешеходную зону в сплошной каток, сообщили ИА PrimaMedia горожане.

Данным подземным переходом пользуется довольно много сотрудников таможни, многочисленных торговых точек, преподавателей и студентов университета. Прямо от остановки Гоголя по направлению в центр можно пройти к зданию, где располагается несколько научно-исследовательских институтов и судебные участки.

Правда сейчас хождение по переходу совсем небезопасно. В результате потепления начали таять тарыны (так называют многолетнюю наледь, образовавшуюся преимущественно от грунтовых вод). И если в теплые дни тут еще можно пройти по "шуге", то в холодное время суток переход больше напоминает плохо убранный каток.

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Следующая опасность поджидает на лестнице у выхода к НИИ. После прошедших более 12 дней осадков ступеньки так никто и почистил, и даже не подсыпал.

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"Мы ходим по этому переходу утром. Приходится крепко держаться за поручни, так как лестница убийственная, ее как будто заполировали. Девочка знакомая тут упала и несколько дней не могла потом нормально передвигаться. Хорошо хоть чтобы уехать в сторону Второй речки, не надо снова переходить дорогу по этому переходу", — написали в редакцию студенты местного вуза.

Напомним, переход был закрыт довольно длительное время, причинами этого была обнаруженная трещина. Но в 2013 году представители мэрии провели обследование объекта, после экспертизы оказалось, что угрозы обрушения перекрытий нет. Сделали косметический ремонт, и переход открыли для пешеходов. Но в ходе эксплуатации обнаружилась еще одна проблема — в подземный переход просачиваются грунтовые воды.

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Лестница в районе фуникулера во Владивостоке превратилась в каток

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