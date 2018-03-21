Отопление во Владивостоке могут отключить в первых числах мая

Отопление. Фото: https://pixabay.com

Отопительный сезон проходит в штатном режиме

21 марта, PrimaMedia. Отопительный сезон 2017-2018 годов во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме. Специалисты рассказали, по какой причине может отсутствовать отопление в квартире, и куда необходимо обращаться. Согласно информации, в этом году отопительный сезон во Владивостоке может завершиться в первых числах мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На базе МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" работают аварийно-восстановительные бригады. При возникновении нарушений в работе теплосетей владивостокцам следует обращаться по телефону 245-78-42.

Стоит напомнить, за предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах – в том числе теплоснабжение – отвечает управляющая организация. Так, если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим (температура в квартире должна быть не ниже положенных +18° С, в угловых комнатах +20° С), потребитель вправе предъявить исполнителю – управляющей организации – требования о перерасчёте жилищно-коммунальных платежей. Претензию необходимо написать в двух экземплярах: один экземпляр передать представителю управляющей организации, второй потребитель оставляет себе (важно, чтобы на этом экземпляре представитель управляющей организации поставил роспись и дату получения претензии).

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.

Отметим, проблема в отсутствии тепла может скрываться в самой квартире потребителя. Возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы, дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект или устаревшие окна или некачественно собранные окна.

Еще одна причина, почему в квартире может быть холодно, – произошедшая авария на подпитывающей дом теплотрассе. В этом случае отопление отсутствует у жильцов как минимум одного подъезда.