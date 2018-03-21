До матча осталось

Отопление. Фото: https://pixabay.com

Отопление во Владивостоке могут отключить в первых числах мая

Отопительный сезон проходит в штатном режиме

21 марта, PrimaMedia. Отопительный сезон 2017-2018 годов во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме. Специалисты рассказали, по какой причине может отсутствовать отопление в квартире, и куда необходимо обращаться. Согласно информации, в этом году отопительный сезон во Владивостоке может завершиться в первых числах мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На базе МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" работают аварийно-восстановительные бригады. При возникновении нарушений в работе теплосетей владивостокцам следует обращаться по телефону 245-78-42.

Стоит напомнить, за предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах – в том числе теплоснабжение – отвечает управляющая организация. Так, если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим (температура в квартире должна быть не ниже положенных +18° С, в угловых комнатах +20° С), потребитель вправе предъявить исполнителю – управляющей организации – требования о перерасчёте жилищно-коммунальных платежей. Претензию необходимо написать в двух экземплярах: один экземпляр передать представителю управляющей организации, второй потребитель оставляет себе (важно, чтобы на этом экземпляре представитель управляющей организации поставил роспись и дату получения претензии).

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.

Отметим, проблема в отсутствии тепла может скрываться в самой квартире потребителя. Возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы, дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект или устаревшие окна или некачественно собранные окна.

Еще одна причина, почему в квартире может быть холодно, – произошедшая авария на подпитывающей дом теплотрассе. В этом случае отопление отсутствует у жильцов как минимум одного подъезда.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Подготовку к очередному отопительному сезону начали в Находке

13 марта, 10:40

Картина дня

Как президент губернатору: на главу Приморья вышли с «зеленым щитом»

18:00

Особняк "Лангелитье-Суворова" на Пологой восстановили, заменив почти все кирпичи фасада

18:15

"Хотелки" Крууза в департаменте строительства ПК исполнялись мимо Ежова - Максим Веденев

09:15

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

12:55

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

13:55

Задержание замначальника Дальневосточной таможни подтвердили официально
Отсчет пошел: новый Генплан Владивостока принят – что дальше?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia