До матча осталось

Вертолет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморский павильон на ВЭФ предлагают сделать в морской тематике и установить вертолет

В этом году регионы должны отразить развитие территорий по четырем основным направлениям, одно из которых – промышленность

21 марта, PrimaMedia. Приморье готовит новую концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ. Специальные выставочные площадки формируют на набережной Дальневосточного федерального университета целую улицу, посетить которую могут все желающие. Приморский павильон на ВЭФ предлагают сделать в морской тематике и установить вертолет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В 2017 году на выставке "Улица Дальнего Востока" павильон Приморья был выполнен в виде гигантского лотоса и хребта Сихотэ-Алинь. Посетители могли больше узнать об этапах заселения края, истории Владивостокской крепости, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии уникальных морских и природных ресурсов региона.

Улица "Дальнего Востока" открывается для простых горожан

По словам организаторов, в этом году регионам предлагают отразить развитие территорий по четырем основным направлениям, одно из которых – промышленность.

В качестве возможного варианта внешнего оформления павильона предложена морская тематика. Также рассматривается возможность установки рядом с шатром вертолета, демонстрирующего успешное развитие вертолетостроения в крае.

Отметим, в прошлом году фестиваль "Улица Дальнего Востока", который прошел на третьем ВЭФ на острове Русский, посетили более 50 тысяч гостей и жителей Приморья. Для всех желающих на Набережной ДВФУ работали павильоны девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Улица не для всех: выставка регионов ДВ на Русском провоцирует пробки, аварии и конфликты

"Вы, приморцы, дикие люди": "Улица Дальнего Востока" считает убытки после набега горожан

"Дорвались": тысячи людей оккупировали набережную на Русском во Владивостоке после ВЭФ

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие»

20 марта, 11:45

Выставку «двортерьеров» проведут в Приморье

19 марта, 10:00

Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья

17 марта, 14:20

Владимир Николаев: Если я приму важное решение, вы узнаете об этом лично от меня

02 марта, 12:25

Владивосток ждет Dream Big Tour 2018

22 февраля, 09:30

Картина дня

Как президент губернатору: на главу Приморья вышли с «зеленым щитом»

18:00

Особняк "Лангелитье-Суворова" на Пологой восстановили, заменив почти все кирпичи фасада

18:15

"Хотелки" Крууза в департаменте строительства ПК исполнялись мимо Ежова - Максим Веденев

09:15

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

12:55

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

13:55

Задержание замначальника Дальневосточной таможни подтвердили официально
Отсчет пошел: новый Генплан Владивостока принят – что дальше?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia