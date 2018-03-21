Вертолет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В этом году регионы должны отразить развитие территорий по четырем основным направлениям, одно из которых – промышленность

21 марта, PrimaMedia. Приморье готовит новую концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ. Специальные выставочные площадки формируют на набережной Дальневосточного федерального университета целую улицу, посетить которую могут все желающие. Приморский павильон на ВЭФ предлагают сделать в морской тематике и установить вертолет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В 2017 году на выставке "Улица Дальнего Востока" павильон Приморья был выполнен в виде гигантского лотоса и хребта Сихотэ-Алинь. Посетители могли больше узнать об этапах заселения края, истории Владивостокской крепости, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии уникальных морских и природных ресурсов региона.

По словам организаторов, в этом году регионам предлагают отразить развитие территорий по четырем основным направлениям, одно из которых – промышленность.

В качестве возможного варианта внешнего оформления павильона предложена морская тематика. Также рассматривается возможность установки рядом с шатром вертолета, демонстрирующего успешное развитие вертолетостроения в крае.

Отметим, в прошлом году фестиваль "Улица Дальнего Востока", который прошел на третьем ВЭФ на острове Русский, посетили более 50 тысяч гостей и жителей Приморья. Для всех желающих на Набережной ДВФУ работали павильоны девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.