Р. Гольдштейн: Досрочное оформление ДВ гектара в собственность даст позитивный импульс

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Из личного архива сенатора

Готовятся новые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре»

21 марта, PrimaMedia. Граждане России, получившие в пользование бесплатный "дальневосточный гектар", могут получить возможность оформить его в собственность до завершения пятилетнего срока. Инициатива принадлежит куратору этой госпрограммы, полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

По действующим условиям программы приватизировать участок можно через 5 лет в случае его освоения. Юрий Трутнев отметил, что готовятся новые поправки в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", согласно которым земельные участки, полученные в рамках его реализации, в определенных случаях будут передаваться в собственность досрочно, до установленного пятилетнего срока.

"Закон о дальневосточном гектаре один из самых живых у нас, он неоднократно корректировался под потребности граждан, связанные с удобством его получения и освоения. Юрий Петрович Трутнев всегда держит руку на пульсе, под его контролем все поправки вносятся максимально оперативно, потому что востребованность предложения во многом зависит от удобства его использования. Чем проще и понятнее процедура получения гектара, тем большее количество человек захотят в ней поучаствовать. И возможность раньше срока приватизировать участок в случае, например, строительства дома, стимулирует человека к дальнейшему развитию или своего жилья, или бизнес-проекта, который тоже может реализовываться на территории бесплатного гектара. Согласно курсу президента страны Дальний Восток остается важнейшим национальным приоритетом 21 века, в его заселении и развитии способен важную роль сыграть в том числе и "дальневосточный гектар", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, по словам полпреда гражданам, желающим возводить жилье на "дальневосточных гектарах", будет бесплатно предоставляться лес для строительства. А также будет упрощен порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались как земли сельскохозяйственного назначения и были выделены гражданам в рамках закона о "дальневосточном гектаре".

"Будем совершенствовать закон, чтобы выполнить задачу — сделать его максимально удобным для людей", — подчеркнул Юрий Трутнев.