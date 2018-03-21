До матча осталось

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Из личного архива сенатора

Р. Гольдштейн: Досрочное оформление ДВ гектара в собственность даст позитивный импульс

Готовятся новые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре»

21 марта, PrimaMedia. Граждане России, получившие в пользование бесплатный "дальневосточный гектар", могут получить возможность оформить его в собственность до завершения пятилетнего срока. Инициатива принадлежит куратору этой госпрограммы, полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

По действующим условиям программы приватизировать участок можно через 5 лет в случае его освоения. Юрий Трутнев отметил, что готовятся новые поправки в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", согласно которым земельные участки, полученные в рамках его реализации, в определенных случаях будут передаваться в собственность досрочно, до установленного пятилетнего срока.

"Закон о дальневосточном гектаре один из самых живых у нас, он неоднократно корректировался под потребности граждан, связанные с удобством его получения и освоения. Юрий Петрович Трутнев всегда держит руку на пульсе, под его контролем все поправки вносятся максимально оперативно, потому что востребованность предложения во многом зависит от удобства его использования. Чем проще и понятнее процедура получения гектара, тем большее количество человек захотят в ней поучаствовать. И возможность раньше срока приватизировать участок в случае, например, строительства дома, стимулирует человека к дальнейшему развитию или своего жилья, или бизнес-проекта, который тоже может реализовываться на территории бесплатного гектара. Согласно курсу президента страны Дальний Восток остается важнейшим национальным приоритетом 21 века, в его заселении и развитии способен важную роль сыграть в том числе и "дальневосточный гектар", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, по словам полпреда гражданам, желающим возводить жилье на "дальневосточных гектарах", будет бесплатно предоставляться лес для строительства. А также будет упрощен порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались как земли сельскохозяйственного назначения и были выделены гражданам в рамках закона о "дальневосточном гектаре".

"Будем совершенствовать закон, чтобы выполнить задачу — сделать его максимально удобным для людей", — подчеркнул Юрий Трутнев.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

К решению проблемы бродячих животных в Приморье нужно привлекать НКО - Александр Ролик

17:35

Детям-сиротам Владивостока выделят по 5 тысяч рублей на аренду жилья

15:15

Тему экологии в Приморье затронули на парламентских слушаниях в Госдуме

20 марта, 18:55

Сахалинская облдума никогда не согласится снизить пенсии островитянам - Андрей Хапочкин

14 марта, 17:25

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты по развитию Дальнего Востока

04 марта, 10:40

Картина дня

Как президент губернатору: на главу Приморья вышли с «зеленым щитом»

18:00

Особняк "Лангелитье-Суворова" на Пологой восстановили, заменив почти все кирпичи фасада

18:15

"Хотелки" Крууза в департаменте строительства ПК исполнялись мимо Ежова - Максим Веденев

09:15

Ледяная пустыня, океан и тайфун Нору: как выглядит Приморье из космоса

12:55

Новый провал на дороге во Владивостоке: теперь в тоннеле под парковкой администрации

13:55

Задержание замначальника Дальневосточной таможни подтвердили официально
Отсчет пошел: новый Генплан Владивостока принят – что дальше?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia