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Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: чужие военные интересы не должны нарушать диалог между РФ и Японией

В Государственной Думе прокомментировали итоги встречи главы МИД Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно

22 марта, PrimaMedia. Россия и Япония продолжат обсуждение проблемы развёртывания на японской территории американской системы ПРО, что напрямую затрагивает безопасность России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Токио в среду, 21 марта,на совместнойпресс-конференции с японским главой иностранного ведомства Таро Коно, – сообщает корр. PrimaMedia(Москва).

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, убеждён, что чужие военные интересы не должны нарушать позитивный диалог между странами АТР.

– Развертывание американских систем ПРО – это, по сути, обеспечение собственной безопасности за счёт ущемления чужой. Абсолютно согласен с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым в том, что ПРО – демонстрация недружественного шага по отношению к России, а значит, является угрозой для нас. Но это угроза и для безопасности Японии и всех других стран, где уже развёрнуты или будут размещены системы противоракетной обороны США. Эта ситуация, продолжающаяся уже не одно десятилетие, постоянно втягивает и Россию, и другие страны в негативный дипломатический дискурс. При этом в странах АТР наметился позитивный сдвиг в сторону совместного экономического развития и сотрудничества. Чужие военные интересы не должны стать препятствием для этих позитивных изменений, – сказал Георгий Карлов.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона уважает право Японии самостоятельно избирать пути защиты своей территории, но эти действия должны опираться на принцип "неделимости безопасности" и уважения границ других стран.

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания парламенту рассказал о системе "Авангард", новейших межконтинентальных ракетах России, которые, по мнению экспертов, способны преодолеть американскую систему противоракетной безопасности, что делает её бесполезной.

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