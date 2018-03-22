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Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Антон Ефимов

Ростислав Гольдштейн: «Надзорные каникулы» нужны не только малому, но и среднему бизнесу

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года и расширят его действие на средние предприятия

22 марта, PrimaMedia. В течение двух недель после принятия законопроекта в первом чтении Минэкономразвития и Генеральная прокуратура должны представить в Правительство проект поправок, предусматривающих введение моратория на период 2019–2022 годов на проведение плановых проверок в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, проводимых без применения риск-ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход пока применяется не по всем видам контроля и надзора, и продление моратория нужно, чтобы не ухудшалось положение предпринимателей.

"Продление моратория упростит жизнь бизнесу, который, к сожалению, часто подвергается не всегда обоснованным и запланированным проверкам. Для предпринимателей, чей труд и так требует много сил и времени, проверки — это дополнительная и немалая нагрузка. На практике это нередко связано с недобросовестной конкуренцией, проверки порой носят заказной характер. Все это недопустимо, о чем с 2016 года говорит глава государства, по поручению которого проводится комплексная реформа контрольно-надзорной деятельности", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса был введен с 1 января 2016 года и продлится до конца 2018 года. "Надзорные каникулы" не коснулись предприятий, работающих в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, а также аудиторских организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами. Такой режим "надзорных каникул" для малого бизнеса по данным экспертов доказал свою эффективность. В некоторых регионах мораторий помог снизить число плановых проверок почти вдвое. По данным "Опоры России", за 2017 год число плановых проверок бизнеса, сократилось в среднем на 40%.

"По информации структур, защищающих интересы предпринимателей, надзорные органы сконцентрировали свое внимание на среднем бизнесе, когда был введен мораторий для малого. Очевидно, что и эту категорию предпринимателей надо оградить от избыточных проверок путем распространения моратория и на него, конечно, если речь не идет об угрозе жизни или здоровью", — отмечает сенатор Ростислав Гольдштейн.

В октябре прошлого года Минэкономразвития представило разработанный на площадке открытого правительства проект федерального закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре, который предусматривает значительную реформу надзорной деятельности. Согласно прошедшему первое чтение в Госдуме законопроекту, власти не смогут проводить проверки в отсутствие руководителей компаний и в случаях, если установить нарушение можно и без личного присутствия проверяющего на предприятии.

Кроме того, документ закрепляет переход от "палочной" системы, согласно которой работа надзорных органов оценивалась только по количеству проверок и объему штрафов, к риск-ориентированному подходу. Предприятия будут делиться на шесть классов опасности, от низкого до чрезвычайно высокого, и именно этот критерий станет основанием для определения периодичности надзора (так, для шестого, то есть самого низкорискового класса, плановых форм контроля вообще не предусмотрено).

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