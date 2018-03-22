Летевший во Владивосток самолет экстренно сел в новосибирском Толмачево

Самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Причиной стала болезнь пассажира

22 марта, PrimaMedia. Самолет рейса Москва — Владивосток вынужденно приземлился в новосибирском аэропорту "Толмачево". Причиной стало плохое самочувствие пассажира, сообщает ИА PrimaMedia.

"Летели во Владивосток, а сели в Новосибирске", — рассказал один из пассажиров рейса SU 1702, уточнив, что рейс прямой, посадка не была запланирована, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за болезни одного из пассажиров.

Представитель компании-перевозчика информацию о посадке борта SU 1702 подтвердил, пояснив, что посадка была совершена в штатном режиме и не связана с неисправностью судна. В настоящее время самолет уже взял курс на Владивосток.