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Первый замначальника ДВТУ Федоров обвиняется в получении крупных взяток. Фото: Официальный сайт СКР

Замначальника ДВТУ подозревают в крупной взятке за "крышу" для "Дальзавод-Терминал"

По версии следствия, Родион Тихонов в течение двух лет платил таможеннику за покровительство

22 марта, PrimaMedia. Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан накануне сотрудниками главного СУ СКР при содействии Управления "К" СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение Следственного комитета.

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По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тысяч долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

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Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.

Следствие намерено предъявить обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Федорова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.

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