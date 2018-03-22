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Генерал-майор Сергей Федоров - биография. Фото: ИА PrimaMedia

Дело о взятках в «верхушке» ДВТУ: биография генерал-майора таможни Сергея Федорова

Отличник таможенной службы, обвиняемый Федоров находился в руководстве ДВ таможни с 2014 года

22 марта, PrimaMedia. Биографическая справка задержанного накануне первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федорова, задержанного накануне по подозрению в получении взяток в особо крупном размере в период с 2015 по 2017 гг, сообщает ИА PrimaMedia.

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Справка ДВТУ. Первым заместителем Дальневосточного таможенного управления генерал-майор таможенной службы Сергей Викторович Федоров был назначен приказом ФТС РФ от 29 октября 2014 года № 3158-к. До этого назначения он возглавлял Алтайскую таможню.

Сергей Викторович Федоров родился 28 мая 1971 года в г. Копейске Челябинской области. В 1992 году с отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И. Ленина, в 2005 году – Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Служил в Вооруженных Силах СССР и РФ.

В таможенных органах — с марта 1994 года. Начинал с инспекторских должностей, затем работал начальником отдела, возглавлял таможенные посты.

В 2008 году назначен начальником Новосибирской таможни, а в сентябре 2011 года – начальником Алтайской таможни.

Награжден медалями "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II и III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы" и юбилейным нагрудным знаком "10 лет ГТК России", а также Почетными грамотами Председателя Правительства Российской Федерации и Федеральной таможенной службы, благодарностями ФТС России.

Женат, имеет дочь и сына.

Имеет государственные и ведомственные награды: медали "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II и III степеней, нагрудный знак "Отличник таможенной службы" и юбилейный нагрудный знак "10 лет ГТК России". Награжден почетными грамотами председателя правительства РВ и главы ФТС, благодарностями ФТС.

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