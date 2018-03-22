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Константин Выборнов. Фото: Предоставлено экспертом

Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России приедет на Сахалинский МедиаФорум

Константин Выборнов проведет мастер-класс для спортивных журналистов

22 марта, PrimaMedia. Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов посетит Южно-Сахалинск в рамках Первого международного МедиаФорума российских островов, который пройдет 12-13 апреля. Запланировано, что на предстоящем мероприятии будет работать секция, предназначенная для спортивных журналистов. В течение двух дней эксперт будет делиться с участниками МедиаФорума своими знаниями и опытом. Полученную информацию сахалинские коллеги смогут использовать при подготовке к Первым международным спортивным зимним играм "Дети Азии", сообщает ИА SakhalinMedia.

Справка: Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине в 2019 году. На соревновании будут представлены восемь видов спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Предположительно 1979 участников из 27 стран съедутся на игры "Дети Азии" и задействуют более 600 квалифицированных судей.

— Такие мероприятия, как МедиаФорум, дают полное представление о том, что происходит в медиапространстве нашей огромной страны: актуальные события, темы, форматы.

Посещать региональные форумы крайне важно, это помогает правильно выстроить коммуникации с региональными СМИ.

К тому же, Сахалин готовится к масштабному спортивному событию — Первым международным спортивным зимним играм "Дети Азии", — отметил Константин Выборнов.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

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В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг "ФедералПресс". Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.

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