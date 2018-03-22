Коммерсант из Приморья Родион Тихонов обвиняется в создании ОПС и "сдает" оборотней в ДВТУ

Родион Тихонов обвиняется в создании преступного сообщества. Фото: ИА PrimaMedia

Следствие рассчитывает установить новые связи криминала с чиновниками дальневосточной таможни

22 марта, PrimaMedia. Известный в бизнес-кругах Приморского края предприниматель Родион Тихонов, взятый под стражу 15 марта по решению Басманного суда Москвы, оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на центральное управление СКР.

По версии следствия, Родион Тихонов в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе давал взятки первому заместителю начальника ДВТУ Сергею Федорову, который также задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

Так, Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу подконтрольного Тихонову ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

"Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Следствие также готовит обвинение на таможенного генерала Сергея Федорова по ч. 6 ст. 290 УК РФ и обратиться в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.

Как ранее сообщалось в ряде СМИ, 15 марта Басманный суд Москвы арестовал Родиона Тихонова и пятерых его предполагаемых подельников. "Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тихонова, Ходячих, Оксиюка, Марса, Набока и Романченко. Срок содержания под стражей установлен пяти обвиняемым до конца марта, а Романченко — до конца апреля",— приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Родион Тихонов и четверо связанных с ним коммерсантов — Дмитрий Ходячих, Евгений Оксиюк, Денис Марс и Алексей Набок, а также замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгений Романченко были задержаны во Владивостоке и доставлены в Москву. По версии следствия, господин Тихонов организовал ввоз в Россию десятков контейнеров с тканями и шубами под видом дешевых стройматериалов. Афере способствовали коррупционные связи в ФТС.

Основным бизнес-активом Тихонова является склад временного хранения ЗАО "Дальзавод Терминал", расположенный в центре Владивостока в крупнейшем в регионе и к тому же незамерзающем порту. Общая площадь "Дальзавод Терминала" составляет почти 20 тыс. кв. м, а длина причальной стенки — 260 м. Основной специализацией терминала являются контейнерные грузы, а складская площадь и технические возможности предприятия позволяют штабелировать контейнеры до пяти ярусов и единовременно размещать 14 400 двадцатифутовых контейнеров.

Как дополняет газета "Коммерсант", ранее "Дальзавод Терминал" неоднократно вел тяжбы с таможенными органами в арбитражных судах относительно стоимости ввезенных в Россию в контейнерах товаров. Однако если ранее речь шла об относительно небольших спорах о 35 контейнерах, то в ноябре прошлого года оперативники в порту Владивостока перехватили партию уже из 80 контейнеров, в которых по документам должны были находиться отделочные материалы, а оказались дорогие ткани и шубы. Контрабандный товар был задержан, а о происшедшем уведомили руководство ФТС и, судя по всему, других спецслужб.

Родион Тихонов ранее фигурировал в ряде коррупционных скандалов, в которых ему отводилась роль обладателя мощнейших связей в местных структурах госвласти и правоохранительных органах. Именно поэтому расследование деятельности ОПС решили проводить в Москве, а не во Владивостоке. При этом, в СКР рассчитывают на сотрудничество фигурантов расследования, что позволит выявить их новые коррупционные связи.