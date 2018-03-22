Александр Григорян: Мне не привыкать быть в таком "молотобойнике", как борьба за выживание

Главный тренер "Луча" Александр Григорян. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Главный тренер "Луча-Энергии" о борьбе за прописку в ФНЛ

22 марта, PrimaMedia. На сегодня главная задача для ФК "Луч-Энергия" из Владивостока – сохранить прописку в ФНЛ. Впрочем, такие цели перед командой стоят уже на протяжении нескольких сезонов. В прошлом году "Луч" по итогам чемпионата должен был вылетать, но "желто-синих" спасла "Чита", которая по финансовым причинам, не смогла заявиться в ФНЛ. В этом году ситуация в стане владивостокцев лучше – пришли долгожданные спонсоры, да и власти Приморья заявляют о полной финансовой поддержке коллективу. В декабре 2017-го в клуб вернулся Александр Григорян, уже работавший с командой в качестве главного тренера с 7 июня 2013 года по 3 декабря 2014 года. Однако новость о его назначении некоторые болельщики команды восприняли отрицательно, что в полной мере проявилось в домашнем матче с "Оренбургом" 10 марта, когда любители футбола с 8-го сектора по ходу матча скандировали оскорбительные кричалки в адрес наставника. Корр. ИА PrimaMedia Григорян рассказал свою версию произошедших событий, и почему он решил отправиться через все поле к фан-сектору на серьезный разговор, назвав впоследствии их поддержку, лицемерием. Кроме этого главный тренер пояснил, каким образом собирается сохранять прописку "Луча" в ФНЛ.

— Нельзя сказать, что "Луч" удачно стартовал во второй половине ФНЛ – два поражения в гостях и победа дома. Хотя "желто-синие" традиционно неважно играют на выезде, как вы собираетесь исправлять такую, скажем так, не лучшую тенденцию ?

— А что, "Луч" в гостевых встречах все время побеждал? Кто сказал, что "Луч" должен побеждать на выезде? А "Тамбов" – это проходная команда? Насколько мне известно, лучший показатель по выездным матчам у команды был в 2013 году. Посмотрите, кто там был главным тренером.

Перед нами стоит задача – сохранить прописку в ФНЛ. Мы должны думать только об этом. Остальные мысли – легкомысленные, потому что нужно выполнять первоочередные цели, а не витать в облаках и думать, как обыгрывать всех подряд. Много истерики было по поводу выдающегося выступления "Луча" до моего прихода, но по факту – это одно очко от зоны вылета в турнирной таблице.

Что касается старта второй части сезона, то думаю, здесь еще надо разделять поражение от "Тамбова" и в Новосибирске, а они абсолютно разные по игре.

Да, есть претензии к реализации. Ведь, по сути, в Новосибирске мы полностью переиграли соперника. В Тамбове все-таки счет по игре, здесь спорить не буду. Даже не ссылаюсь на тот момент Хлебородова на последней минуте, когда он не попал в пустые ворота с двух метров. Это было бы несправедливо. Все-таки хозяева оказались сильнее нас.

— На недавней встрече в администрации Приморского края, где присутствовали врио губернатора региона Андрей Тарасенко, новые спонсоры команды в лице ГК "Аква-Ресурсы", весь состав "Луча", вы пообещали, что коллектив останется в ФНЛ. На чем основана такая уверенность? В подвале турнирной таблице, где сейчас находится "Луч", все очень плотно и каждое набранное очко в буквальном смысле на вес золота.

— Я говорил о том, что сегодня не осталось ни одной команды ФНЛ, где бы на уровне губернатора или властей не было заинтересованности в том, чтобы сохранить клуб. А это означает, что нет коллективов, которые остались без присмотра. Среди аутсайдеров нет команд, основательно усиливших свой состав. Остаться в ФНЛ — задача сложная. Стратегически сейчас нужно не распыляться, а в каждом матче делать все возможное, чтобы набирать очки. На чем основано? На опыте. Я уже три раза участвовал в этом "молотобойнике", который называется борьба за выживание. Поэтому знаю, что надо сосредотачиваться на каждом матче, но понимать, что игры с конкурентами за выживание – это самые ключевые поединки, они, как правило, за 6 очков. Здесь нет права на ошибку.



Главный тренер "Луча" Александр Григорян. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— А какие финансовые гарантии новые спонсоры предоставили команде? Что они пообещали лично вам?

— Я не вникаю в такие вещи. Знаю только одно, что мы сейчас получаем зарплату своевременно и без задержек. Понемногу налаживается работа во всех подразделениях клуба. Хотя у нас есть множество проблем, не связанных с финансированием. Мы уже две недели из-за того, что поле замерзло, тренируемся на искусственном покрытии уменьшенных размеров. А на такой маленькой коробке не получается уделить внимание качественной подготовке к матчам. Она по ширине всего 50 метров, даже еще меньше стала из-за снега.

Что касается спонсоров, то группа компаний "Аква-Ресурсы" и конкретно ее руководитель Руслан Кондратов просто спасли клуб от вымирания. Я в Москве четыре месяца назад четко на всех уровнях, и встречаясь с людьми из РФС, и на ТВ, слышал только одно, что "Луч" закончит свое существование. Но ребята просто дали команде шанс на выживание.

По поводу финансовых гарантий, то никто лучше на этот вопрос не ответил, как сам Руслан Кондратов на пресс-конференции в администрации Приморья, о которой мы сегодня уже говорили. Он все рассказал, что делается сегодня для команды.

— Также врио губернатора на той встрече сказал, что в "Луче" не будет иностранцев. Как относитесь к таким заявлениям?

— Для меня важно, что, наконец-то, появился губернатор, который пошел на футбол. Это самое важное. Я же застал время Владимира Миклушевского. Был дважды у него на приеме, тогда проговаривались мысли о том, что сделают все возможное, чтобы "Луч" удержать на плаву, а в тот момент уже начались проблемы с финансированием. По-моему, долг уже был за 130 млн рублей. Именно с этим был связан наш визит к Миклушевскому. Также говорилось о том, что мы рано или поздно будем в Премьер-лиге, но он ни разу не был на матче, не встречался с командой. Новый руководитель региона уже два раза общался с футболистами в режиме прямого разговора. Это большой прорыв.

Если брать момент по легионерам, то так события и будут развиваться. Сейчас мы не можем приобретать иностранцев из-за скромных финансовых условий. А легионеры низкого качества не нужны, будем опираться на россиян.

— А в целом российский футбол может обойтись без легионеров?

— Ни один футбол не может обойтись без легионеров.

— Какой поступок может вас с подвигнуть на уход из "Луча"? Что ситуация должна произойти, чтобы вы решили покинуть Владивосток?

— Я об этом не думаю. Допустим, если речь идет о поведении 8 сектора, то это меня только раззадорило. Более того, их хамское поведение привело к тому, что я внес какие-то коррективы в игру, и в итоге мы выиграли матч с "Оренбургом". Они завели меня оскорблениями, у них была цель – подавить меня, но ребята не поняли, с кем имеют дело. Все это очень сильно отразилось в перерыве на мой разговор с футболистами в раздевалке. Если в первом тайме мы вышли с "Оренбургом" играть в футбол, то во втором мы пошли их обыгрывать. Я привык извлекать пользу из всего. В данном случае из негатива, который на меня обрушился.

А вообще мне очень важно мнение истинных болельщиков клуба. Если оно будет негативным по отношению к моей работе, для меня это будет достаточным поводом, чтобы покинуть команду. Весь смысл моей работы в команде, чтобы она приносила удовольствие болельщикам.



Главный тренер "Луча" Александр Григорян. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— Вы сказали, что оскорбительные выкрики болельщиков с 8 сектора только раззадорили. Почему, тогда решили покинуть границы технической зоны и через все поле отправились выяснять отношения с фанатским сектором? Для чего нужно было это делать?

— Меня оштрафовали на 5 тысяч рублей за выход из технической зоны. Потому что в РФС все внимательно изучают, там хорошо понимают, что явилось причиной всего этого. Я не ходил разбираться с восьмым сектором, а просто решил выйти и прогуляться по полю, поздравить своих футболистов, выплеснуть эмоции по поводу забитого гола на 88-ой минуте. Немного поорал в небо. За это и был оштрафован. Больше такого никто не дождется, чтобы я вышел куда-то.



Главный тренер "Луча" Александр Григорян. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

—По вашим словам, все эти околофутбольные моменты здорово влияют на атмосферу в коллективе. Ведь обычно футболисты "Луча" после игры подходят к восьмому сектору и аплодисментами благодарят болельщиков за поддержку. В этот раз такого не было. Три человека всего подошли. Как в таких ситуациях поступать команде?

— Думаю, что команде нужно все-таки было подойти к восьмому сектору, потому что это традиция. Так должно быть. Просто-напросто таким образом они отреагировали на хамство во время матча. Может быть, для восьмого сектора секрет, что в коллективе принято уважать главного тренера. Я слышал такие разговоры, что это я якобы повлиял на такое поведение игроков. Так вот пусть услышат мою точку зрения — считаю, что команде нужно подходить и благодарить, в том числе и восьмой сектор. В принципе, я об этом футболистам и сказал. Они не должны реагировать на то, что высказывается в мой адрес, как бы сложно им не было. Просто это некий вызов. Нас он должен объединить, и мы станем только сильнее.

Восьмой сектор прекрасно понимает, что команде играть сложнее, когда идут оскорбления в адрес главного тренера. Но если после унизительных слов идет поддержка команды, то это чистейшее лицемерие. Кто будет реагировать на эту поддержку? Поэтому тут один вопрос – либо поддерживайте, либо нет.

— Вы не раз высказывались о том, что приходится играть зимой в минусовые температуры. Стоит ли возвращаться к старой системе проведения чемпионатов, либо подстраивать календарь под реальные погодные условия?

— Убежден, что надо возвращаться к старой системе, хотя даже в ней год на год не приходится. Если сильно холодно, то нужно отменять матч и переносить его на то время, когда погодные условия будут позволять. Даже если потом все будет тесно выглядеть в календаре, но это лучше, чем гробить здоровье игроков, которые после такого матча могут слечь на полторы-две недели.

— Например, после матча с "Тосно" возникли какие-то проблемы у игроков со здоровьем?

— Только Дмитрий Тихий отморозил большой палец на ноге. Пять дней продолжалась эта катавасия с его пальцем, но благо в дальнейшем серьезных проблем не возникло. Кроме него два человека только простыли. Но в общем, если играть в такую погоду последствия могут быть более серьезного характера.

— Предыдущий гостевой матч в Тамбове играли в манеже. Как оцените игру в закрытом помещении?

— Статистика игр в манеже в России говорит о том, что за последние годы хозяева, играющие в там, набирают львиную долю очков. Ни для кого не секрет, что манеж – это специфичная ситуация. Там даже мяч летит не так, дышится, как говорится, совсем по-другому. У нас как раз с этим проблем не было. Мы в обоих матчах во вторых таймах прибавили, приятно играть в таких условиях, и футбол можно было показывать хорошего качества, что мы и пытались сделать.

Пока наше домашнее поле не позволяет показывать качественный футбол. Например, тот же "Оренбург" может действовать в гораздо более привлекательной манере. Но в игре с нами они подстраховались, упростили игру, но мы пытались все равно играть с ними в комбинационный футбол.

Следующий наш соперник "Спартак-2" — это лучшая команда в ФНЛ, которая умеет комбинировать. По статистике никто так качественно, как они, не комбинирует. Мы должны это взять на вооружение. С учетом качества нашего поля, мы не должны стремиться в каждом матче превзойти соперника в этом.

Давайте объективно посмотрим, игра в Тамбове – это разве не упрощение футбола? Такое количество продольных передач. Да, Андрей Талалаев (главный тренер ФК "Тамбов"— прим. редакции) – мой товарищ. Это его выбор, его стиль. Но мне кажется, что если у тебя в распоряжении хорошие исполнители, умеющие играть, то надо показывать красивый футбол. Там действительно шикарный газон. Почему бы не играть через комбинации, взаимодействие?



Главный тренер "Луча" Александр Григорян. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

-Возвращаясь к встрече в администрации Приморья, то от врио губернатора прозвучали слова, что на следующий год необходимо выходить в РФПЛ. Насколько реальны такие задачи?

— Он говорил в перспективе. Чтобы выйти в РФПЛ, потребуется новому генеральному спонсору достаточно приличное время. Долг "Луча" в 300 млн – это очень большие деньги. А ведь я только про долг сказал. Для выхода в Премьер-лигу нужна огромная сумма. Также необходима серьезная поддержка от краевого бюджета. Кроме ГК "Аква-Ресурсы" нужны еще пара спонсоров такого же ранга. Вот после этого можно говорить о РФПЛ, а пока такие разговоры преждевременны. Мне кажется, обсуждения подобного рода немного мешают, отвлекают всех нас от реального положения дел.

— Когда команды приезжают во Владивосток играть, то мы не пользуемся законным способом начать матч пораньше, а начинаем игру в семь часов вечера, в восемь часов, в шесть часов. Почему мы не можем поставить игру на 13.00-14.00, к примеру?

— Не хотим устраивать цирк из футбола. Прежде всего, мы уважаем себя и соперников. Не исключено, что из предстоящих трех домашних матчей, возможно, один проведем в 15.00. Но это, поверьте, в данной ситуации – не попытка "прибить" соперника, а необходимость. В целом такая позиция не только у нас. Все равно лучше играть в нормальное время, чтобы были болельщики, ведь футбол и существует для болельщиков.