В Приморье поваров учат в автомобильном колледже, а парикмахеров в строительном - КСП. Фото: ИА PrimaMedia

Профобразование края не обеспечивает кадрами флагманские инвестпроекты

22 марта, PrimaMedia. Контрольно-счетная палата Приморского края проанализировала работу учреждений профессионального образования за последние три года. Оказалось, что по ряду востребованных на рынке труда специальностей – трактористов, мастеров сельского хозяйства, ветеринаров – наблюдается колоссальный недобор. При этом колледжи выпускают избыток поваров, сверщиков и автомехаников. А некоторые учреждения открывают у себя непрофильные факультеты и вместе со строителями и механиками обучают поваров и парикмахеров, сообщает ИА PrimaMedia.

И.о. председателя контрольно-счетной палаты Приморья Валентина Волкова представила итоги анализа деятельности 31 колледжа края на очередном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Ежегодно из бюджета края на функционирование учреждений профобразования тратится прядка 1,5 млрд рублей.

Она сообщила, что одним из критериев оценки стало соответствие планов набора учащихся потребностям рынка труда. Волкова подчеркнула, что с появлением в Приморье инвестиционных проектов ТОРов и Свободного порта Владивосток запрос на определенных специалистов значительно возрос, при этом профессиональные училища по факту не отвечают этим потребностям.

"Департаментом образования ежегодно утверждаются объемы контрольных цифр приема граждан. За три последних года исполнение приема учащихся было в пределах 82-85%. Снижение плана приема наблюдается по подготовке квалифицированных рабочих. В 2016 году — на 650 человек, в 2017 году – на 295 человек. Несмотря на ежегодное снижение плана приема учащихся по подготовке квалифицированных рабочих, недобор за последние три года составляет от 25 до 28%. А это 760-1100 человек. Прогноз департамента труда с учетом инвестиционных проектов, планируемых к реализации с 2016 по 2023 годы, превышает контрольные цифры учащихся департамента образования и фактический набор учащихся", — сообщила Валентина Волкова.

Так, например, в 2017 году при необходимом наборе в 127 человек на специальность "мастер сельскохозяйственного производства", эту специальность решили получать только 49 приморцев. Трактористом-машинистом сельхозпроизводства изъявили желание стать только 36 человек вместо 254 плановых. На специальность "технология машиностроения" пошли 50 человек вместо 249 запланированных департаментом. Специальность "механизация сельского хозяйства" заинтересовала 78 человек, а необходимо 414. На специальность "ветеринария" в 2017 году пошли 25 человек вместо 103 запланированных.

Также значительный недобор наблюдается на специальностях "дошкольное образование", "преподавание в начальных классах", "специальное дошкольное образование", "социальная работа" и большинству других специальностей.

При этом с существенным превышением плана были набраны учащиеся на специальности "автомеханик", "техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "повар, кондитер", "сварщик" и "земельно-имущественные отношения".

"Налицо недостаточное взаимодействие департамента труда и департамента образования, которое влечет к отсутствию сбалансированности приема учащихся и потребности в кадровых ресурсах", — резюмировала Валентина Волкова.

Также она отметила, что отдельные учреждения профессионального образования технической направленности обучают специальностям, которые не относятся к их профилю. Например, набор на специальность "повар, кондитер" ведется в Автомобильном техническом колледже и Спасском политехническом колледже, на специальность "кассир-контролер" – в Региональном техническом колледже, на специальность "парикмахер" – в Приморском строительном колледже.

Председатель комитета Игорь Чемерис высказался с резкой критикой в адрес департамента образования Приморского края и лично директора Виктора Станкевича.

"Виктор Владимирович, это конкретный упрек. Что вы непонятно кого учите и для чего. Потому что рынок труда и образовательный процесс никоим образом не скоррелированны. Край выделяет огромное количество денег и непонятно, кого и для чего мы набираем и что происходит в образовании. Катится как колесо, никто не анализирует, для чего. Мы выпустили поваров, кондитеров. Рынок труда их вообще не видит. У рынка совершенно другие запросы. И так и по другим категориям. Мы не можем проводить мероприятия, потому что департамент парализован. И это нас не может не тревожить", — высказался Игорь Чемерис.

Присутствующий на заседании комитета председатель ЗСПК Александр Ролик отметил "ненормальную ситуацию", когда инвесторы вынуждены вести на свои объекты не только квалифицированных специалистов, но и сотрудников рабочих специальностей.

"Наша система образования должна идти в ногу с теми проектами, которые реализуются на территории Приморского края. И даже опережать. Здесь реализуются масштабные проекты ТОР и СПВ, у нас будет крупнейший в России судостроительный комплекс на территории Большого Камня, еще ряд проектов. Но дело доходит до того, что на заводе "Звезда" не только инженерно-технический персонал привозят с западных регионов страны, но и тех же сварщиков и работников рабочих специальностей везут оттуда. Это же вообще ненормальная ситуация", — возмутился Александр Ролик.

Депутаты рекомендовали департаменту образования пересмотреть планы и структуру набора профессиональных специальностей, основываясь на детальном анализе потребности новых предприятий и рынка труда в целом.